Эксперт по транспорту предупредил о росте цен на автомобили каршеринга Эксперт по городскому транспорту Ян: цены и спрос на каршеринг продолжат расти в 2023 году

Цены и спрос на автомобили каршеринга продолжат расти, считает эксперт по городскому транспорту Роберт Ян. В беседе с «360» он объяснил рост интереса к аренде автомобилей дорогой ценой на запчасти — даже при наличии личного транспорта владельцы машин порой предпочитают ездить на каршеринге.

Каршеринг — сел, все включено, страховка. <...> Можешь ехать и не думать об этом, — пояснил эксперт.

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр назвал каршеринг распространенным общедоступным транспортом. Эксперт отметил, что в последнее время люди даже больше доверяют аренде автомобилей, чем поездкам на такси, из-за безопасности и возможности самостоятельно все контролировать. Еще одной причиной популярности каршеринга является возможность выбрать тот автомобиль, который не каждый россиянин может позволить себе содержать.

Причин достаточно много. <...> Нередко выбор остается за каршерингом. <...> В городах-миллионниках тоже есть каршеринг, но попроще. <...> Чем дальше от Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, тем похуже, но все-таки каршеринг проник практически везде, — заметил Хайцеэр.

Специалисты сервиса CloudPayments ранее сообщили, что средний чек в сервисах каршеринга за 2022 год вырос на 28%. Эксперты объяснили это подорожанием автомобилей и их обслуживания на фоне антироссийских санкций.