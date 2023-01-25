В России резко подорожал популярный вид транспорта «Коммерсант»: средний чек за каршеринг по итогам 2022 года вырос на 28%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средний чек в сервисах каршеринга по итогам 2022 года подскочил на 28% и составил 331 рубль, заявили «Коммерсанту» специалисты сервиса CloudPayments. Эксперты считают, что это произошло на фоне подорожания автомобилей и их обслуживания из-за санкций и кризиса, а значит, предпосылок для снижения стоимость на аренду авто в 2023 году нет.

В среднем за год стоимость запчастей выросла на 30%, выяснили аналитики Russian Automotive. При этом в популярном каршреринге BelkaCar зафикссировали рост средней стоимости поездки лишь на 5% в последние годы и объяснили подорожание увеличением длительности аренды и изменением структуры автопарка.

Эксперт «Автостата» Сергей Удалов рассказал, что в прошлом году на авторынке образовался дефицит недорогих машин. В этой связи, по его словам, каршеринги стали чаще делать выбор в пользу китайского транспорта сегмента SUV, поэтому цены на услуги аренды могли измениться из-за новой категории средств передвижения.

Ранее стало известно, что каршеринговые сервисы на фоне ухода западных и японских партнеров стали пополнять свой парк китайскими машинами. Сервис «Делимобиль» закупил первую партию Chery Tiggo 4 и рассчитывает с 2023 года на рост таких закупок.