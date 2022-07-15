Каршеринговые сервисы начали пополнять парк китайскими автомобилями

Фото: Roger Murmann/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Каршеринговые сервисы на фоне ухода западных и японских партнёров, стали пополнять свой парк китайскими машинами. Сервис «Делимобиль» закупил первую партию Chery Tiggo 4 и рассчитывает со следующего года на рост таких закупок, пишет «Коммерсант».

«Яндекс.Драйв» также планирует закупить до 7 тыс. таких машин в этом году, предлагают китайские автомобили клиентам «Ситидрайв» и BelkaCar. Китайские машины — это единственная возможность пополнить свой парк российскому каршерингу.

Однако стоимость поездок, по мнению экспертов, всё равно продолжит расти. На ней скажется цена на сами машины, которые в условиях дефицита авто в стране близки к розничным. Лизинговые поставки и стоимость эксплуатации стали выше, чем до кризиса.

Проблем с эксплуатацией новых автомобилей у сервиса на первых порах не возникнет, а клиенты не видят принципиальной разницы авто из КНР с немецким автопромом. Доля китайских марок к июню уже достигла 21% и продолжит увеличиваться. Это единственный вариант для тех, кто не хочет закупать Lada.

Ранее сообщалось, что правительство Москвы, Минпромторг и КамАЗ договариваются с автоконцернами из Китая о выпуске машин на освободившемся после ухода Renault заводе. В частности, переговоры ведутся с JAC Motors, FAW и BYD.