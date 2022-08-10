Дилеры Renault начали получать запчасти через «дочку» АвтоВАЗа

Фото: Wallace Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские дилеры автомобилей Renault начали получать оригинальные запчасти через «дочку» АвтоВАЗа — дистрибьютера «Лада Имидж». Информацию подтвердили представители самих компаний, пишут «Известия».

Мы начали получать запчасти Renault через «Лада Имидж». Речь не про абсолютно всех дилеров бренда в России, ведь все дилеры сами для себя принимают решения, как действовать дальше. Не все дилеры ещё подписали договора с «Лада Имидж», — приводит газета слова одного из собеседников.

Список запчастей, по его словам, пока неполный, так как это зависит не только от ухода бренда с рынка, но и перебоев в логистике, которые начались ещё в 2020 году. Также на сложившееся положение дел повлиял кризис в отрасли полупроводников — сейчас электронные компоненты в дефиците.

АвтоВАЗ принял на себя функции сервисного обслуживания Renault после ухода французской марки одновременно с передачей активов институту НАМИ и правительству Москвы. Перезаключение договоров дилеров на обслуживание началось примерно в конце июня. В результате дилеры получили право использовать товарный знак Renault до истечения гарантийного срока на новые автомобили, что составляет три года.

Ранее сообщалось, что французская автомобильная группа Renault в первом полугодии понесла чистый убыток в размере €2,3 млрд из-за ухода из России. На бывшем заводе корпорации в Москве власти намерены наладить производство автомобилей «Москвич».