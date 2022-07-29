Renault подсчитала убытки после ухода из России Renault оценила чистый убыток от ухода из России в €2,3 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Французская автомобильная группа Renault в первом полугодии понесла чистый убыток в размере €2,3 млрд из-за ухода из России, указано в отчете компании. На бывшем заводе корпорации в Москве власти намерены наладить производство автомобилей «Москвич».

Чистый убыток от прекращения деятельности в размере €2,3 млрд связан с неденежной корректировкой из-за прекращения промышленной деятельности в России, — сказано в документе.

Ранее владельцы машин Renault пожаловались на невозможность получить гарантийное обслуживание, сообщив, что ни в московских, ни в региональных сервисах не могут предоставить оригинальные запчасти, которые можно ставить на авто по протоколу. В АвтоВАЗе заявили, что обеспечивают ремонт автомобилей оригинальными запчастями согласно договоренности с Renault и полагают, что речь идет о единичных случаях.

Правительство Москвы полностью выкупило завод «Renault Россия» 16 мая. Предполагается, что выпуск автомобилей на нем начнется до конца текущего года. Первоначально они будут производиться на базе Renault Logan. Руководитель дептранса столицы Максим Ликсутов заявил, что машины будут поставлять в автопарки служб такси и каршеринга. Основным технологическим партнером возрожденного московского автомобильного завода станет КамАЗ.