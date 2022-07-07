Цифры, назад: как распознать скрученный пробег автомобиля Для проверки истории автомобиля не обязательно обращаться к специалистам, проверить честность продавца можно самостоятельно

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Пробеги автомобилей скручивали всегда. С тех самых пор, как на них появились первые одометры. Законодательство нашей страны на эти манипуляции всегда взирало, уныло прикрыв глаза: подобные деяния можно было бы квалифицировать как мошенничество, но результаты разбирательств чаще всего совсем не очевидны, поэтому ввязываться в них никто не торопится.

Без внимания остаются и многочисленные инициативы призвать, наконец, жуликов к ответу — дальше обсуждений разнообразные проекты «за все хорошее, против всего плохого» пока не продвинулись. А между тем Россия, согласно исследованию carVertical, уверенно входит в топ-5 стран с самым высоким уровнем фальсификаций пробега. Изучив около 900 тысяч отчетов по истории автомобилей, сформированных в 2021 году, эксперты установили, что в нашей стране более 17% проверенных машин имели признаки скрутки пробега. Хуже показатели только в Латвии (24%), Румынии (20%), Эстонии (19%) и Литве (18,5%).

Фольклорные методики

Интернет переполнен советами о том, как выяснить, скручен пробег на автомобиле или нет. Чаще всего предлагается проявить чудеса проницательности и по внешнему виду тех или иных поверхностей (рулевого колеса, педалей тормоза и газа, подлокотника, регуляторов мультимедийной системы, кнопок стеклоподъемников и т. д.) определить, сколько на самом деле проехала машина.

Некоторые «гуру» рекомендуют даже подергать двери — будто бы провисшие петли верный признак автомобиля, разменявшего вторую сотню тысяч километров пробега. Так же как и особенно сильно промятое водительское кресло. А сколы и царапины на лобовом стекле появляются никак не раньше 60–70 тыс. км.

Внимательный и вдумчивый осмотр приобретаемого автомобиля никогда не повредит. Он позволит составить достаточно верное представление об общем техническом состоянии машины, но о пробеге — едва ли. Судите сами, какое отношение имеет пройденное транспортным средством расстояние к аккуратности, телосложению и прочим морально-нравственным качествам прежнего владельца? Непосредственное — только к его честности: скрутил он в итоге пробег или нет. А все остальное из области субъективных ощущений и нелинейной психосоматики — у неаккуратного владельца бардак в автомобиле начнется уже на первых сотнях километров. Поэтому раскачивание дверей и внимательное изучение потертостей в салоне конкретики практически не дает.

А что же тогда делать? Однозначно — не полагаться на интуицию. Существует несколько способов корректировки пробега, поэтому по несомненным признакам надо выяснять, имел ли место какой-либо из них.

Проверка одометра

Проще всего проверить механический одометр. Скрутить на нем километры не составляет особого труда. Обычно для этого разбирают приборную панель и, например, отверткой перещелкивают барабаны с цифрами, сокращая пройденное автомобилем расстояние. Или, подключившись к тросику спидометра, отматывают километраж назад.

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Естественно, такие действия оставят легко узнаваемые следы — царапины в районе крепежных элементов (а не редко и отсутствие некоторых из них); криво стоящие цифры (а должны стоять ровно, как по струнке); разнообразные механические повреждения комбинации приборов (и вокруг); противоестественно чистая гайка тросика, которую откручивали, чтобы подсоединиться к нему, и т. д. По этим следам мошенничество и вычисляется — четко и быстро.

Электронные одометры скручиваются, как правило, программно, поэтому проверять их показания нужно соответствующим образом. Сделать это можно не только на СТО, но и самостоятельно. Для этого не потребуется больших затрат. Во-первых, нужно будет приобрести диагностический адаптер (в любом интернет-магазине примерно от 300 руб.) для подключения к разъему OBD II. Благодаря усилиям китайских фабрик широкую популярность получил ELM327, став в среде автомобилистов именем нарицательным. Но совершенно не обязательно приобретать именно его — подойдет любой приборчик, поддерживающий современные диагностические протоколы:

• SAE J1850 PWM (41,6 кбит/с)

• SAE J1850 VPW (10,4 кбит/с)

• ISO 9141-2

• ISO 14230-4 KWP

• ISO 15765-4 CAN (11 бит, 500 кбит/с)

• ISO 15765-4 CAN (29 бит, 500 кбит/с)

• ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 кбит/с)

• ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 кбит/с)

• SAE J1939 (250 кбит/с)

• SAE J1939 (500 кбит/с)

Во-вторых, и это не менее важно, необходима диагностическая программа. Ее можно установить даже на смартфон. Для работы с ним вам понадобится адаптер ELM327, поддерживающий обмен информацией по протоколу Bluetooth или Wi-Fi. Чтобы прочитать информацию в разных блоках, этого устройства хватит.

В магазинах приложений разнообразных программ множество. Есть универсальные (для разных марок автомобилей), есть конкретные под те или иные бренды. Естественно, конкретные более функциональны. И, конечно же, максимум функциональных возможностей обеспечивают платные версии. Хотя во многих случаях и бесплатные работают вполне сносно, поэтому для начала стоит качнуть бесплатную и уже потом, если она не потянет, обратиться к платному контенту.

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Одна из самых популярных программ — Carly (как универсальная, так и брендовая). Неплохо себя зарекомендовали Torque, Car Scanner, ScanMaster и Motor Data OBD. Если понадобится не только читать, но и корректировать информацию, например удалять ошибки, ELM-адаптера может уже не хватить, может понадобиться более продвинутый гаджет с протоколом ELS.

Расположение OBD-разъема на своем автомобиле можно узнать в интернете по соответствующему поисковому запросу. В принципе, все точки стандартны, и с высокой долей вероятности разъем расположен на нижней стороне передней панели чуть левее рулевой колонки.

Обмануть обманщика

Алгоритм действий несложный: подключаете адаптер, запускаете программу и проверяете пробег не только в модуле приборной панели, но и в других блоках, где он может содержаться. Дело в том, что уже в нулевых помимо одометра информацию о пробеге стали собирать основные контроллеры автомобиля. Это, естественно, блок управления двигателем, а также кузовной электроники, коробки передач и т. д. Даже ключи очень часто знают, сколько километров или миль откатала машина.

Да, злоумышленники могут сбросить пробег и в них, но когда речь идет о бюджетных моделях, они чаще всего ограничиваются только одометром, поскольку это и проще, и дешевле — мошенникам надо побыстрее продать машину, не тратя время и средства на сложные манипуляции. Кроме того, в некоторых из этих блоков отмотать километраж назад априори невозможно, поскольку он связан с рядом других сведений. Например, с информацией об ошибках.

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К числу наиболее защищенных в этом смысле моделей относятся второй Renault Duster (пробег хранится в модуле ABS и системе впрыска), все модели «большой немецкой тройки», выпущенные после 2010 года, и Volvo (пробег пишется более чем в 10 разнообразных блоках), свежие кроссоверы Peugeot и Citroen, первый и второй VW Tiguan. А вот к другой модели из Вольфсбурга, довольно долго остававшейся неприступной крепостью для махинаторов, — VW Polo Sedan — не так давно «ключик» все-таки подобрали, и теперь она вошла в число наиболее рисковых.

К тому же в зоне риска все модели азиатских марок (в том числе корейские Chevrolet) вне зависимости от бренда — они фиксируют пробег только на приборной панели и в блоке управления двигателем. Однако и в этих машинах можно по ошибкам выяснить правду — во многих системах они хронометрируются и привязываются к конкретному пробегу. После его сверки с актуальными текущими показаниями одометра и обнаружения нестыковок делается однозначный вывод о фальсификации пройденного автомобилем расстояния. Если же вся память ошибок в подержанном автомобиле девственно чиста, значит, продавец явно что-то скрывает и лучше держаться от него подальше.

Проверять рекомендуется не только текущие ошибки, но архивные, записанные в каждом из электронных модулей. Текущие ошибки после устранения неисправности сразу стираются, архивные сохраняются в памяти модулей.

К тому же, как правило, невозможно удалить записи, связанные с системами безопасности (например, срабатывание подушек) и выходом из строя и заменой блоков управления.

В меню дизельных автомобилей с сажевым фильтром всегда есть пункт «Пробег после замены фильтра» — по нему также можно судить о реальном километраже.

Довольно часто обман выявляется на межсервисных пробегах. Многие компоненты/узлы требуют после замены обнуления и/или электронной активации. Эти цифры сохраняются в памяти и дают реальную картину пройденного автомобилем расстояния.

В самых современных моделях пробег из электроники автомобиля транслируется напрямую на сервер автопроизводителя. Оттуда его удалить пока еще ни одному жулику не удавалось.

Судим по ресурсу

Если же программным способом выявить мошенничество не получается, а подозрения на него уверенно гложут, нужно вспомнить о ресурсе некоторых деталей и узлов. В частности:

• ремня ГРМ (обычно ходит около 100 тыс. км),

• ремня привода навесных агрегатов (120–130 тыс. км),

• тормозных дисков (60–80 тыс. км),

• свечей зажигания (стандартные — до 30–40 тыс. км),

• шин (остаточный ресурс определяется по износу протектора),

• амортизаторов (около 100 тыс. км) и т. д.

Конечно, многое зависит от конкретных условий эксплуатации, водительских навыков владельца и прочих факторов, однако в общем случае логика рассуждений абсолютно железобетонная: если продавец указывает небольшой пробег, а на автомобиле стоит новый приводной ремень, новые тормозные диски и амортизаторы — значит, износ машины существенно выше, чем его пытаются представить. Либо из-за большего (нежели заявлено) километража, либо из-за беспощадной эксплуатации, либо потому что автомобиль изначально грешил массой врожденных дефектов.

Как видите, любой из этих вариантов весьма сомнителен и ничего хорошего будущему владельцу не предвещает. Поэтому, чтобы не нарваться на отъявленный четырехколесный хлам, внимательно проверяем пробег наиболее точными способами.