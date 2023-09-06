Автоэксперт назвал лучшее время для приобретения машины Автоэксперт Загорский посоветовал приобретать новые машины в декабре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лучшим временем для покупки автомобиля является начало лето, это относится к предложениям как на первичном рынке, так и на вторичном, рассказал Lenta.ru автоэксперт Максим Загорский. По его словам, перед летом многие разъезжаются по отпускам и продавцам приходится заманивать покупателей скидками. При этом покупать новую машину специалист все же советует в декабре, когда дилеры стремятся выполнить годовой план продаж.

На вторичном рынке автомобилей ситуация немного сложнее. С середины осени и до конца года можно найти хорошие варианты по низким ценам. Многие автолюбители, желающие продать свои автомобили, стремятся сделать это до начала предновогодних скидок в автосалонах, — отметил Загорский.

Он также добавил, что если намеченная продажа не состоялась, то можно попробовать в канун новогодних праздников поторговаться. В этот период люди готовы снизить цену на авто и быстро оформить сделку до наступления Нового года.

Неподходящими для выгодной покупки авто эксперт назвал август и сентябрь. По его мнению, в это время люди возвращаются из отпусков и начинают активно искать транспортные средства для работы и школьных поездок.

Автоэксперт, ведущий рубрики «Утро России» Иван Зенкевич ранее сообщил, что на российском рынке отмечается рост продаж легковых автомобилей. По его словам, самой популярной маркой у россиян является отечественная LADA, также спросом пользуются китайские машины.