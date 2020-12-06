Сын Шумахера стал чемпионом «Формулы-2»

https://static.news.ru/photo/7880ce1c-37cf-11eb-94e6-fa163e074e61_660.jpg Мик Шумахер Фото: Elmar Kremser/SVEN SIMON/Global look Press

Завершился чемпионат мира по автогонкам в классе машин «Формула-2». Победителем стал Мик Шумахер — сын прославленного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера.

Последняя гонка сезона прошла на автодроме «Сахир» в Бахрейне. Примечательно, что Мик, выступающий за команду «Према», финишировал только 18-м — он потерял много времени из-за проблем с резиной. Таким образом, его основной оппонент, британец Каллум Айлотт, получил реальный шанс на то, чтобы вырваться на первое место в общем зачёте «Формулы-1».

Однако износ шин на болиде не позволил ему реально побороться за победу. К концу гонки Айлотт потерял ряд позиций и стал лишь десятым, сохранив тем не менее общее второе место.

Было бы гораздо лучше, если бы я хорошо провёл гонку, но всё же я полагаю, что мы с командой сделали достаточно для победы. <...> Наше соперничество с Каллумом было сложным, но и очень интересным. Спасибо ему и моему напарнику Роберту Шварцману, который меня подгонял и заставлял ещё упорнее работать, — заявил Шумахер после гонки.

В следующем сезоне Мик будет выступать в «Формуле-1». О подписании с ним контракта объявила американская команда «Хаас». В «королевских гонках», как писал NEWS.ru, Шумахер-младший станет напарником россиянина Никиты Мазепина.