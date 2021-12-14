Стало известно, сколько денег потерял Хэмилтон из-за поражения в «Ф-1»

Британский пилот Льюис Хэмилтон потерял около $5,3 млн, не став чемпионом мира в классе машин «Формула-1». Однако сотрудники штаб-квартиры и завода его команды «Мерседес», завоевавшей Кубок конструкторов, в качестве бонуса получат $13 тысяч, пишет The Sun.
Издание отмечает, что сумма в $5,3 млн
12 декабря пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем заключительного этапа Гран-при «Формулы-1» сезона-2021 в Абу-Даби. Вторым пришёл главный соперник нидерландца Хэмилтон. Эта победа позволила Ферстаппену впервые в карьере выиграть титул чемпиона мира «Формулы-1».
Ранее сообщалось, что Николас Хэмилтон написал на странице в Instagram, что истинным победителем «Формулы-1» является его брат Льюис. По его мнению, Международная федерация гонок (FIA) нарушила собственные правила, а её поведение — «позор для всего спорта».