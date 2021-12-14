Стало известно, сколько денег потерял Хэмилтон из-за поражения в «Ф-1»

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Николас Хэмилтон написал на странице в Instagram, что истинным победителем «Формулы-1» является его брат Льюис. По его мнению, Международная федерация гонок (FIA) нарушила собственные правила, а её поведение — «позор для всего спорта».

Льюис — истинный чемпион! FIA нарушила свои собственные правила, что является позором для всего нашего спорта. Тем не менее, несмотря на то что с ними плохо обошлись, Хэмилтоны смирились с...