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Стало известно, сколько денег потерял Хэмилтон из-за поражения в «Ф-1»

The Sun: Хэмилтон потерял около $5,3 млн из-за поражения в «Формуле-1»
12:11, 14 декабря 2021
Стало известно, сколько денег потерял Хэмилтон из-за поражения в «Ф-1» Льюис Хэмилтон Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press
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Британский пилот Льюис Хэмилтон потерял около $5,3 млн, не став чемпионом мира в классе машин «Формула-1». Однако сотрудники штаб-квартиры и завода его команды «Мерседес», завоевавшей Кубок конструкторов, в качестве бонуса получат $13 тысяч, пишет The Sun.

Издание отмечает, что сумма в $5,3 млн полагалась 36-летнему спортсмену за завоевание рекордного восьмого титула в карьере.

12 декабря пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем заключительного этапа Гран-при «Формулы-1» сезона-2021 в Абу-Даби. Вторым пришёл главный соперник нидерландца Хэмилтон. Эта победа позволила Ферстаппену впервые в карьере выиграть титул чемпиона мира «Формулы-1».

Ранее сообщалось, что Николас Хэмилтон написал на странице в Instagram, что истинным победителем «Формулы-1» является его брат Льюис. По его мнению, Международная федерация гонок (FIA) нарушила собственные правила, а её поведение — «позор для всего спорта».

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