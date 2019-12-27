https://static.news.ru/photo/d3e19c32-28cb-11ea-bbb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Гоночная команда ГАЗ Рейд Спорт/vk.com

Ралли-марафон «Африка Эко Рейс» пройдёт в 12-й раз с 5 по 19 января 2020 года. Пилоты начнут путь в Монако и проедут 6000 км через Марокко, Мавританию и Сенегал в Дакар.

На марафон заявлены два российских грузовика ГАЗ Рейд Спорт с экипажами Болеслава Левицкого/Станислава Долгова и Алексея Хлебова/Александра Лагуты.

Левицкий в прошлом году стал победителем в классе грузовиков с объемом двигателя до 10 л.

В этом году будем стараться проехать не хуже, учесть прошлогодние ошибки. Но основная задача для нашей команды — доехать до финиша в Дакаре на Розовом озере, — цитирует Левицкого пресс-служба российской команды.

Для Хлебова «Африка Рейс» станет первым серьёзным марафоном в роли пилота.

В прошлом году я ездил на гонку в качестве механика. Цель и задача — пройти этот путь до конца и получить бесценный опыт, особенно в песках Сахары, — сказал Хлебов.

Ранее российская команда «КАМАЗ-мастер» объявила состав пилотов четырёх экипажей, которые примут участие в ралли «Дакар». Ралли-марафон «Дакар» пройдёт с 5 по 17 января 2020 года. Ранее сообщалось, что для освещения гонки будут задействованы три вертолёта, пять автомобилей, 20 грузовиков, 15 видеокамер и 200 человек, писал NEWS.ru.