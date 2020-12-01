У России есть Мазепин: в «Формулу-1» пришёл наш четвёртый человек

В новом сезоне чемпионата мира «Формулы-1» Россию будет представлять как минимум один отличный гонщик. Никита Мазепин подписал с американской командой «Хаас» многолетнее соглашение и станет четвёртым российским пилотом в истории «Королевских гонок». NEWS.ru рассказывает, как 21-летний спортсмен добирался до вершины и чего ему это стоило.

Мальчик, который живёт автоспортом

Никита с детства тяготел к автомобилям, так что решение о спортивной карьере было очевидным. Как только он встал на путь гонщика, стало ясно — скоро все увидят новую звезду в «Формуле-1». Он не раз поднимался на пьедестал в картинге, с которого начинал, затем в чемпионате GP3, а по итогам сезона-2018 и вовсе стал вторым, уступив только французу Антуану Юберу. В текущем сезоне Мазепин продолжает показывать стабильно высокие результаты в «Формуле-2». Так, перед заключительным этапом россиянин занимает третье место в общем зачёте и имеет в своём арсенале две победы и дополнительно четыре подиума.

«Формула-1» для Мазепина не станет чем-то уж слишком новым. Ранее спортсмен сотрудничал с командой «Форс Индия» (2016 год), участвовал в тестах их болидов, а в прошлом году и вовсе испытал «Мерседес», показав лучшее время. Так что с машинами Ф-1 и их мощностью он знаком не понаслышке.

Сам Никита признался, что с нетерпением ожидает начала нового сезона, поблагодарив руководителей команды за оказанное доверие.

Стать пилотом «Формулы-1» — мечта всей моей жизни. Я очень ценю доверие, которое оказали мне Джин Хаас, Гюнтер Штайнер и вся команда. Они дают возможность молодому гонщику, и я им за это благодарен. С нетерпением жду начала совместной работы как на трассе, так и вне её, — приводит официальный сайт «Хааса» слова Мазепина.

Слабая команда не помешает россиянину набраться опыта

Никита Мазепин nikita_mazepin/instagram.com

Объективно, «Хаас» — команда, которая не борется за какие-то высокие места. А в этом сезоне и вовсе провалила всё, что только возможно. На данный момент в активе американской «конюшни» три очка и девятое место в Кубке конструкторов. Понятно, что большинство проблем можно связать с силовой установкой «Феррари», но что-то вот «Альфа Ромео», у которой аналогичный гибрид на машинах, сумела показать результат лучше (хоть и не намного).

Пилоты американского коллектива не раз жаловались на нестабильную работу болида, плохо работающую подвеску в связи с перегревом в задней части автомобиля, что не позволяет спортсменам чувствовать себя единым целым со спорткаром — каждый круг машины ведут себя по-новому. Конечно, руководство надеется устранить текущие проблемы, да и мотор «Феррари» должен улучшиться. Но очевидно, что от Мазепина и его нового коллеги ждать чего-то сверхъестественного просто не получится. Однако из плюсов: Никита сможет полноценно встать на ноги в новом чемпионате и подготовиться к серьёзным изменениям правил в сезоне-2022.

Глава команды Гюнтер Штайнер признался, что Мазепин сумел развиться до уровня зрелого гонщика. По словам руководителя «Хаас», российский автогонщик «подчеркнул свои способности в нынешнем сезоне „Формулы-2“ рядом побед и подиумов».

Он развился в зрелого гонщика, проходя по разным молодёжным категориям. Я в предвкушении от возможности увидеть, чего Никита сможет добиться в «Формуле-1», мы с нетерпением ждём момента, когда дадим ему возможность выступать на высочайшем уровне мирового автоспорта. При рекордном расписании «Формулы-1» с 23 этапами в 2021 году он сможет основательно поработать на трассе и изучить все нюансы гонок Гран-при, — цитирует Штайнера официальный сайт «Хаас».

Серьёзный конкурент

О напарнике Мазепина давно известно, хоть команда ещё официально его и не представила. Но мы-то можем. Совершенно очевидно, что второе место в коллективе займёт Мик Шумахер, сын легендарного пилота Михаэля Шумахера. Для Мазепина Шумахер-младший является серьёзным конкурентом. Сейчас 21-летний пилот лидирует в общем зачёте «Формулы-2», пользуется колоссальной поддержкой «Феррари», да и руководители «Королевских гонок» понимают, что с его приходом заинтересованность зрителей точно возрастёт. Он проводил испытания в молодёжных первенствах несколько ярче Мазепина, но в целом по стилю и тактике они весьма похожи.

Так что приходят Шумахер и Мазепин в «Формулу-1» практически с равными знаниями. Правда, внимание, в любом случае будет сконцентрировано именно на сыне легенды, что может сыграть на руку российскому дебютанту. Меньше внимания — больше желания показать себя и доказать превосходство, завоевав доверие руководства «Хаас». И Никите вполне по силам стать новым лидером команды.

Эксперт «Королевских гонок» Оксана Косаченко в разговоре с NEWS.ru отметила, что переход Мазепина в «Формулу-1» — это правильно построенная карьера, а «Хаас» — отличное начало для дальнейшего развития.

Очень хочется, чтобы для Никиты это было начало, где он наберётся большого опыта, и его ждала большая карьера. Он посвятил всю свою жизнь автомобильному спорту, и мне кажется, в возрасте 20 с небольшим добраться до «Формулы-1» — это очень большая победа. Это просто правильно построенная карьера и выход на самую вершину. Если ничего не произойдёт с Даниилом Квятом, нам всем есть, за кого болеть, — сказала Косаченко корреспонденту NEWS.ru.