https://static.news.ru/photo/778c3084-cb59-11e9-8516-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kimi7iceman/twitter.com

Фанат, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на пилота команды «Альфа Ромео» Кими Райкконена во время Гран-при «Формулы-1» в Бельгии.

Неизвестный махал руками и ударил спортсмена по лицу, передаёт Мtvuutise .

Сам гонщик признался: он не понял, что произошло.

Когда я к нему обратился, он начал на меня кричать или что-то вроде того, — поделился он.

Как ранее писал News.ru, Райкконен рассказал о планах на остаток спортивной карьеры. По словам пилота, пока он не собирается уходить на пенсию. Он добавил, что никогда не имел проблем с мотивацией.