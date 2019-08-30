Фанат, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на пилота команды «Альфа Ромео» Кими Райкконена во время Гран-при «Формулы-1» в Бельгии.
Неизвестный махал руками и ударил спортсмена по лицу, передаёт
Сам гонщик признался: он не понял, что произошло.
Когда я к нему обратился, он начал на меня кричать или что-то вроде того, — поделился он.
Как ранее писал News.ru, Райкконен рассказал о планах на остаток спортивной карьеры. По словам пилота, пока он не собирается уходить на пенсию. Он добавил, что никогда не имел проблем с мотивацией.