Фото: Kimi7iceman/twitter.com

Фанат, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на пилота команды «Альфа Ромео» Кими Райкконена во время Гран-при «Формулы-1» в Бельгии.

Неизвестный махал руками и ударил спортсмена по лицу, передаёт Мtvuutise.

Сам гонщик признался: он не понял, что произошло.

Когда я к нему обратился, он начал на меня кричать или что-то вроде того, — поделился он.

Как ранее писал News.ru, Райкконен рассказал о планах на остаток спортивной карьеры. По словам пилота, пока он не собирается уходить на пенсию. Он добавил, что никогда не имел проблем с мотивацией.

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