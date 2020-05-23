Пилоты «Формулы-1» поддержали идею проведения гонок без зрителей

Глава Ассоциации пилотов Гран-при (GPDA) Александр Вурц заявил, что все пилоты «Формулы-1» поддержали план по проведению гонок без зрителей из-за пандемии коронавируса.
Призрачные гонки — способ вернуть нас на трассы раньше, чем если бы мы ждали возможности проведения этапов с болельщиками. Поэтому мы планируем «призрачные гонки», все пилоты с этим согласны, — цитирует Вурца Reuters.
Ожидается, что сезон «Формулы-1» стартует в Австрии 3–5 июля.
Ранее спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун заявил, что руководство чемпионата рассматривает возможность проведения до 19 этапов без зрителей после возобновления состязаний, писал NEWS.ru.
Также сообщалось, что правительство региона Валлония, где расположен автодром, разрешило провести Гран-при Бельгии в рамках чемпионата мира «Формулы-1» 30 августа.
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