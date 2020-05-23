Пилоты «Формулы-1» поддержали идею проведения гонок без зрителей

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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что четырёхкратный чемпиона мира Себастьян Феттель продолжит карьеру в «Формуле-1», если присоединится к «Мерседесу».

Себастьян продолжит карьеру, если присоединится к команде-победительнице. Это предельно ясная история, — цитирует Марко GPblog. По его словам, если 32-летний немецкий пилот станет частью «Мерседеса», это «может стать сенсацией „Формулы-1“»....