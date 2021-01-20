Пилот Шибалов рассказал о непривычных условиях на «Дакаре-2021»

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Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Смоляр проведёт ещё один сезон в «Формуле-3». Он дебютировал там в 2020 году.

Я рад, что продолжу выступать за ART Grand Prix. Мы уже хорошо знакомы, и обстановка будет приятной и привычной для меня. Это одна из лучших команд в чемпионате, поэтому у...