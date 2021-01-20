Пилот Шибалов рассказал о непривычных условиях на «Дакаре-2021»

Серебряный призёр «Дакара-2021», пилот «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов подвёл итоги ралли-марафона и рассказал, как коронавирус сказался на соревнованиях в этом году.
В отличие от прошлых лет, из-за коронавируса не было полноценных тестов и соревнований. Надеемся, что этот год будет другим. Что касается гонки, было непривычно, не было взаимосвязи и контактов с другими участниками. Мы были в очень ограниченных условиях, находились у себя на биваке, не хотели подхватить инфекцию и принести её в коллектив, — сказал Шибалов на конференции.
Команда «КАМАЗ-мастер» на завершившемся соревновании завоевала весь пьедестал почёта. Впервые в своей карьере взять золото удалось Дмитрию Сотникову, Антон Шибалов финишировал вторым, а тройку лидеров замкнул Айрат Мардеев.
Президент РФ Владимир Путин поздравил экипаж команды «КАМАЗ-мастер» с первым местом в ралли-марафоне «Дакар» в классе грузовиков. По словам российского лидера, с чемпионским настроем «камазовских» экипажей хорошо знакомы все участники и поклонники соревнования, писал NEWS.ru.