https://static.news.ru/photo/ad46bdf6-57d2-11ea-8f2b-fa163e074e61_660.jpg Кейд Мосиг Фото: kademosig/instagram.com

Австралийское спортивное антидопинговое управление (ASADA) приняло решение отстранить австралийского мотогонщика Кейда Мосига за нарушение антидопинговых правил по 19 пунктам.

В допинг-пробе, которую спортсмен сдал в мае 2018 года, нашли 19-норандростерон, 19-норэтиохоланолон и D-амфетамин. Помимо этого, Мосиг был признан виновным в использовании и/или попытке использования (восемь отдельных нарушений), хранении (шесть отдельных нарушений) и в незаконном обороте и/или попытке оборота (четыре отдельных нарушения) запрещённых веществ, сообщает Sportsintegrityinitiative.com.

Дисквалификация начинается 10 июля 2018 года. В течение шести лет Мосиг не имеет права участвовать в любых видах спорта, которые приняли антидопинговую политику, соответствующую требованиям Всемирного антидопингового кодекса.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион британец Мо Фара признался, что употреблял L-карнитин в разрешённых количествах, хотя ранее отрицал это, писал NEWS.ru.