Младший брат Шумахера купил классическую «Ниву»

https://static.news.ru/photo/02f18b3e-9f20-11ea-a113-fa163e074e61_660.jpg Фото: ralfschumacher_rsc/instagram.com

Немецкий автогонщик Ральф Шумахер, младший брат легендарного пилота «Формулы-1» Михаэля Шумахера, приобрёл автомобиль Lada 4×4, более известный как классическая «Нива». Фотографии машины он обнародовал на своей официальной странице в социальной сети.

На первом снимке запечатлена Нива ещё до прибытия к владельцу. На фото, вероятнее всего, картинка из Сети, а не машина Шумахера. Под постом гонщик написал, что с нетерпением ждёт, когда ему наконец привезут его автомобиль.

Второй опубликованный пост появился на странице Шумахера в Instagram некоторое время спустя. На нём подписчики гонщика могут видеть машину с наклеенным на неё логотипом винодельческой компании пилота.

Как ранее передавал NEWS.ru, автогонщик Фелипе Масса, бывший напарником Михаэля Шумахера в его последний год выступлений за Ferrari, заявил, что у семикратного чемпиона «Формулы-1» сейчас непростой период в жизни.

Масса является одним из немногих гонщиков, кто может посещать Шумахера в Швейцарии. Он отметил, что знает больше о его состоянии, но рассказывать не будет.