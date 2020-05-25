Младший брат Шумахера купил классическую «Ниву»

Немецкий автогонщик Ральф Шумахер, младший брат легендарного пилота «Формулы-1» Михаэля Шумахера, приобрёл автомобиль Lada 4×4, более известный как классическая «Нива». Фотографии машины он обнародовал на своей официальной странице в социальной сети.
На первом снимке запечатлена Нива ещё до прибытия к владельцу. На фото, вероятнее всего, картинка из Сети, а не машина Шумахера. Под постом гонщик написал, что с нетерпением ждёт, когда ему наконец привезут его автомобиль.
Второй опубликованный пост появился на странице Шумахера в Instagram некоторое время спустя. На нём подписчики гонщика могут видеть машину с наклеенным на неё логотипом винодельческой компании пилота.
Как ранее передавал NEWS.ru, автогонщик Фелипе Масса, бывший напарником Михаэля Шумахера в его последний год выступлений за Ferrari, заявил, что у семикратного чемпиона «Формулы-1» сейчас непростой период в жизни.
Масса является одним из немногих гонщиков, кто может посещать Шумахера в Швейцарии. Он отметил, что знает больше о его состоянии, но рассказывать не будет.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен