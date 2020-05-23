Бывший напарник Шумахера рассказал о его состоянии

https://static.news.ru/photo/b499252e-9e06-11ea-b41a-fa163e074e61_660.jpg Фелипе Масса Фото: imagephotoagency.it/imago-images.de/Global Look Press

Бразильский автогонщик Фелипе Масса, бывший напарником Михаэля Шумахера в его последний год выступлений за Ferrari, заявил, что у семикратного чемпиона «Формулы-1» сейчас непростой период в жизни.

Масса является одним из немногих гонщиков, кто может посещать Шумахера в Швейцарии, отметил, что знает больше о его состоянии, но рассказывать не будет, сообщает Marca.

Родственники не любят разглашать какую-либо информацию, и кто я такой, чтобы делать это? — ответил он вопросом на вопрос журналиста.

Гонщик лишь подчеркнул, что после встречи с сыном Шумахера Миком, который пошёл по стопам отца, мечтает увидеть бывшего напарника, вдохновляющим его на автодроме.

Я молюсь, чтобы это случилось однажды, — сказал Масса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что итальянский нейрохирург Никола Аччарри прокомментировал слухи о возможном улучшении состояния здоровья легендарного гонщика Михаэля Шумахера. Специалист подчеркнул, что полученные Шумахером травмы были настолько серьёзными, что его облик сильно отличается от того, каким он был до трагического инцидента в 2013 году.