https://static.news.ru/photo/e27684f2-2f0f-11ea-8949-fa163e074e61_660.jpg Михаэль Шумахер Фото: Pino Granata/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Итальянский нейрохирург Никола Аччарри прокомментировал слухи о возможном улучшении состояния здоровья легендарного гонщика Михаэля Шумахера.

Ранее супруга 7-кратного чемпиона «Формулы-1» выступила с противоречивым заявлением перед запуском страницы в соцсети, посвящённой мужу. Коринна Шумахер упомянула о «многих частях», которые складываются «в одну мозаику». Поклонники Красного Барона восприняли эти слова, как позитивный намёк.

Аччарри, работающий нейрохирургом в клинике в Болонье, рассказал Motorsport.com, что к словам Коринны стоит подходить со сдержанностью. Специалист подчеркнул, что полученные Шумахером травмы были настолько серьёзными, что его облик в любом случае сильно отличается от того, каким он был до трагического инцидента в 2013 году. Нейрохирург подчеркнул, что черепно-мозговая травма такого рода и длительная реабилитация не могли не изменить гонщика.

29 декабря 2013 года Михаэль Шумахер получил тяжёлую травму, упав во время катания на горных лыжах во французском Гренобле, и впал в кому. Летом 2014 года Коринна Шумахер заявила, что её муж вышел из комы и продолжит реабилитацию дома. С тех пор достоверных сведений о состоянии здоровья гонщика почти не поступало.

3 января Красный Барон отмечал свой 51-й день рождения. Как передавал NEWS.ru, многочисленные поздравлению Михаэлю Шумахеру направили представители «Формулы-1».