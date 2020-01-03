Итальянский нейрохирург Никола Аччарри прокомментировал слухи о возможном улучшении состояния здоровья легендарного гонщика Михаэля Шумахера.
Ранее супруга 7-кратного чемпиона «Формулы-1» выступила с противоречивым заявлением перед запуском страницы в соцсети, посвящённой мужу. Коринна Шумахер упомянула о «многих частях», которые складываются «в одну мозаику». Поклонники Красного Барона восприняли эти слова, как позитивный намёк.
Аччарри, работающий нейрохирургом в клинике в Болонье,
29 декабря 2013 года Михаэль Шумахер получил тяжёлую травму, упав во время катания на горных лыжах во французском Гренобле, и впал в кому. Летом 2014 года Коринна Шумахер заявила, что её муж вышел из комы и продолжит реабилитацию дома. С тех пор достоверных сведений о состоянии здоровья гонщика почти не поступало.
3 января Красный Барон отмечал свой 51-й день рождения. Как передавал NEWS.ru, многочисленные поздравлению Михаэлю Шумахеру направили представители «Формулы-1».
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