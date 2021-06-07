Мир не справился с Баку: Гран-при обнажил проблемы лидеров

Для «Формулы-1» и «Формулы-2» завершился гоночный уик-энд в Баку. И пока в «Королевских гонках» повода для гордости за единственного российского спортсмена Никиту Мазепина нет, другой представитель страны Роберт Шварцман в ранге ниже выбивает себе место для борьбы в элите.

Успех в первом спринте, убедительная финишная гонка

Гонку в Баку ждали все, но особенно 21-летний Шварцман. Объясняется очень просто — пьедесталов не было давно, а трасса в Азербайджане очень удобна для обгонов. После успешного старта в квалификации он обогнал несколько соперников, в том числе и главного конкурента в личном зачёте, пилота «Карлин» Джехана Дарувалу.

Шварцман не разгонялся до последнего, как будто ожидая ошибок соперников. И дождался: тот самый Дарувала не успел воспользоваться слипстримом, а россиянин тем временем аккуратно оторвался от индийского пилота, создав серьёзный отрыв.

Похожий темп был ещё у нескольких автогонщиков. Британец Дэниэл Тиктум чудом с шестого места поднялся на второе, уступая Роберту пять секунд, и Тео Пуршер, добравшийся до пятой строчки. Трое спортсменов во главе с россиянином устроили борьбу если не за призовое место, то за бонусы — каждый хотел получить баллы за быстрейший круг. Но удалось это пилоту «АРТ». За счёт того, что у Пуршера был слипстрим на стартовом отрезке, он и помог забрать решающую десятую.

Но несмотря на это, Шварцман всё равно оказался лучшим. Наконец-то россиянин прервал серию неудач и оказался на подиуме спустя семь гонок. Причём сразу на первой позиции.

Роберт Шварцман robertshwartzman/instagram.com

Но удача в спринтерской гонке не говорит об успехе в основной. В воскресном поединке он не сумел повторить предыдущий успех, но всё равно нашёл своё место на подиуме. На этот раз Шварцман за лидерство боролся с Друговичем и Чжоу и довольно быстро переместился с десятой позиции на пятую, совершив несколько успешных обгонов. Такого результата он придерживался до середины гонки.

За десять кругов до финиша после совета команды прибавить в темпе ему удалось приблизиться к своему напарнику Пиастри. Когда до линии оставалось несколько кругов, у россиянина была возможность вырваться вперёд, однако в «Преме» ему намекнули на отсутствие такой необходимости. Двойной подиум команду вполне устраивал.

В итоге заключительная гонка принесла россиянину дополнительные очки. А учитывая выступления в спринте, в личном зачёте он сразу поднялся на третью позицию с 66 очками. Впереди него только Оскар Пиастри (72 балла) и Гуанью Чжоу с 78 очками.

Получается, именно Баку снова вернул Роберта в борьбу за выход в «Формулу-1», так как результаты предыдущих квалификаций и финалов объективно оставляли желать лучшего. Хочется верить, что Гран-при Азербайджана не станет для него разовой акцией, учитывая, что соперники-то как раз показали, что непобедимых нет.

Эксперт Оксана Косаченко в разговоре с NEWS.ru убеждена, что Роберт только начал набирать ход. Впереди спортсмена ждут успешные выступления.

Наконец-то Роберт начал показывать свой потенциал. Если в начале ему не очень удавалось, то сейчас он вернулся в хорошую форму. Дай бог он будет потихоньку подниматься в чемпионате, — сказала Косаченко.

Многие утверждали, что Шварцман выбыл из борьбы за место в «Формуле-1», наблюдая за его показателями в начале сезона. Эксперт, напротив, выступила с обратным заявлением,

Те, кто говорил, что Шварцман не сможет бороться за «Формулу-1», мало что понимают. Сейчас первое-третье место — прекрасный результат. Но поверьте, даже победа в чемпионате не говорит о переходе в «Формулу-1», — заключила она.

Мазепина спасли аварии Ферстаппена и Стролла, а также ошибка Хэмилтона

Макс Ферстаппен Panoramic/Global Look Press

В «Королевских гонках» ситуация складывалась совсем иначе. Ни о каком лидерстве Никиты Мазепина из «Хааса» и речи идти не может, не говоря даже о небольших очках в личном зачёте. Но поверьте, в этом Гран-при есть что обсудить помимо неудач россиянина.

На стартовой прямой в лидеры выбился пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а на первом круге Эстебан Окон («Альпин») оказался внепланово в боксах. Оказалось, что мотор слегка начал дымить.

На этом неудачи для пилотов не закончились. К десятому кругу Хэмилтон был уже четвёртым, уступив Пересу. Но главное, что произошло — прорыв Макса Ферстаппена из «Ред Булла», который рванул вперёд. И если Серхио пережить британец мог, то выход нидерландца — нет. Хэмилтон в ужасе спрашивал команду по радио, как тот мог оказаться настолько впереди, но деваться ему некуда. Оставалось ждать пит-стоп, чтобы попробовать отыграть потерянные секунды. И пока впереди обострялась борьба, в конце Мазепин успел потерять почти 44 секунды своему напарнику Мику Шумахеру. Никита не смог вписаться в поворот, сдавал назад, из-за чего россиянин попал в зону синих флагов.

После 30-го круга последовали аварии. Сначала из борьбы выбыл Лэнс Стролл, его болид просто разболтало на прямой. Впоследствии выяснилось, что гонщик проколол шины.

LAP 31/51



Stroll hits the barriers on the main straight



The Canadian is ok and out of the car



@MercedesAMG SAFETY CAR deployed #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/jTy092kA5d — Formula 1 (@F1) June 6, 2021

Следом Шарль Леклер чуть не врезался в Себастьяна Феттеля, который атаковал Пьера Гасли. В итоге Себа оказался на четвёртом месте, но сил для обгона Хэмилтона просто не хватило.

За девять кругов до финиша Ферстаппен, Перес и Хэмилтон то и дело обменивались быстрейшими кругами, но тут на прямой нидерландец, который ехал первым, разбивает болид. Интересно, что авария случилась в точности, как и у Стролла — опущено заднее левое колесо. Канадец перед аварией проехал на «харде» 30 кругов, а Ферстаппен — 32.

Всё, что произошло с Максом, в некоторой степени должно быть на совести «Пирелли» и команды. Нужно больше внимания уделить покрышкам. Не знаешь, кого точно ругать в этой ситуации. Стролл тоже до последнего ждал пит-стопа и вот дождался, сам его и спровоцировал, — утверждает Косаченко.

Авария Макса заставила уйти всех на вынужденную паузу. После возобновления Хэмилтон не вписался в первый же поворот и поехал прямо, провалившись. Когда вы видели, чтобы семикратный чемпион мира находился даже ниже Шумахера и Мазепина?

По мнению Косаченко, Хэмилтон на старте перемудрил и сам себя загнал в ловушку.

Перемудрил Льюис, не нужно было сразу бросаться в атаку, а немного прогреть покрышки. Хотя когда у тебя есть возможность, почему бы ею и не воспользоваться. Не всегда получается. Из Азербайджана ребята уезжают почти с тем, с чем приехали, — утверждает эксперт.

Кто бы мог подумать, что эту гонку во второй раз в своей карьере выиграет Перес, пусть уже и за «Ред Булл», а Ферстаппен и Хэмилтон останутся при своих.

Из приятного: Мазепин показал пока лучший результат, заняв 14-е место, но так и не обогнал Шумахера. Хотя и были предпосылки.

Эксперта «Королевских гонок» это ничуть не смутило. Она напомнила, что ещё в самом начале сезона говорила, что для Никиты сейчас самое главное — доезжать.

Здорово, что у Никиты пусть и не большой, но лучший результат в карьере. Это очень важно. Мы с вами в самом начале сезона говорили, что для него пока главное — доезжать, — сказала Косаченко.