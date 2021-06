Мир не справился с Баку: Гран-при обнажил проблемы лидеров

Гонку в Баку ждали все, но особенно 21-летний Шварцман. Объясняется очень просто — пьедесталов не было давно, а трасса в Азербайджане очень удобна для обгонов. После успешного старта в квалификации он обогнал несколько соперников, в том числе и главного конкурента в личном зачёте, пилота «Карлин» Джехана Дарувалу.

Шварцман не разгонялся до последнего, как будто ожидая ошибок соперников. И дождался: тот самый Дарувала не успел воспользоваться слипстримом, а россиянин тем временем аккуратно оторвался от индийского пилота, создав серьёзный отрыв.

Похожий темп был ещё у нескольких автогонщиков. Британец Дэниэл Тиктум чудом с шестого места поднялся на второе, уступая Роберту пять секунд, и Тео Пуршер, добравшийся до пятой строчки. Трое спортсменов во главе с россиянином устроили борьбу если не за призовое место, то за бонусы — каждый хотел получить баллы за быстрейший круг. Но удалось это пилоту «АРТ». За счёт того, что у Пуршера был слипстрим на стартовом отрезке, он и помог забрать решающую десятую.

Но несмотря на это, Шварцман всё равно оказался лучшим. Наконец-то россиянин прервал серию неудач и оказался на подиуме спустя семь гонок. Причём сразу на первой позиции.

Но удача в спринтерской гонке не говорит об успехе в основной. В воскресном поединке он не сумел повторить предыдущий успех, но всё равно нашёл своё место на подиуме. На этот раз Шварцман за лидерство боролся с Друговичем и Чжоу и довольно быстро переместился с десятой позиции на пятую, совершив несколько успешных обгонов. Такого результата он придерживался до середины гонки.

За десять кругов до финиша после совета команды прибавить в темпе ему удалось приблизиться к своему напарнику Пиастри. Когда до линии оставалось несколько кругов, у россиянина была возможность вырваться вперёд, однако в «Преме» ему намекнули на отсутствие такой необходимости. Двойной подиум команду вполне устраивал.

В итоге заключительная гонка принесла россиянину дополнительные очки. А учитывая выступления в спринте, в личном зачёте он сразу поднялся на третью позицию с 66 очками. Впереди него только Оскар Пиастри (72 балла) и Гуанью Чжоу с 78 очками.

Получается, именно Баку снова вернул Роберта в борьбу за выход в «Формулу-1», так как результаты предыдущих квалификаций и финалов объективно оставляли желать лучшего. Хочется верить, что Гран-при Азербайджана не станет для него разовой акцией, учитывая, что соперники-то как раз показали, что непобедимых нет.

Эксперт Оксана Косаченко в разговоре с NEWS.ru убеждена, что Роберт только начал набирать ход. Впереди спортсмена ждут успешные выступления.

Многие утверждали, что Шварцман выбыл из борьбы за место в «Формуле-1», наблюдая за его показателями в начале сезона. Эксперт, напротив, выступила с обратным заявлением,

В «Королевских гонках» ситуация складывалась совсем иначе. Ни о каком лидерстве Никиты Мазепина из «Хааса» и речи идти не может, не говоря даже о небольших очках в личном зачёте. Но поверьте, в этом Гран-при есть что обсудить помимо неудач россиянина.

На стартовой прямой в лидеры выбился пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а на первом круге Эстебан Окон («Альпин») оказался внепланово в боксах. Оказалось, что мотор слегка начал дымить.

На этом неудачи для пилотов не закончились. К десятому кругу Хэмилтон был уже четвёртым, уступив Пересу. Но главное, что произошло — прорыв Макса Ферстаппена из «Ред Булла», который рванул вперёд. И если Серхио пережить британец мог, то выход нидерландца — нет. Хэмилтон в ужасе спрашивал команду по радио, как тот мог оказаться настолько впереди, но деваться ему некуда. Оставалось ждать пит-стоп, чтобы попробовать отыграть потерянные секунды. И пока впереди обострялась борьба, в конце Мазепин успел потерять почти 44 секунды своему напарнику Мику Шумахеру. Никита не смог вписаться в поворот, сдавал назад, из-за чего россиянин попал в зону синих флагов.

После 30-го круга последовали аварии. Сначала из борьбы выбыл Лэнс Стролл, его болид просто разболтало на прямой. Впоследствии выяснилось, что гонщик проколол шины.