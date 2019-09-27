https://static.news.ru/photo/9c5ec314-e1fb-11e9-836a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пилот «Феррари» Шарль Леклер из Монако победил в квалификации на этапе «Формулы-1» Гран-при России. Чемпионат проходит в Сочи.

Дистанцию Леклер преодолел за 1 минуту 31,628 секунды. Второе место занял пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон (1.32,030), третьим стал гонщик «Феррари» немец Себастьян Феттель.



Леклер четвёртый этап подряд выигрывает квалификацию. До него такой результат показывал только семикратный чемпион «королевских гонок» немец Михаэль Шумахер.

Ранее News.ru писал. что российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят пропустит квалификацию Гран-при России «Формулы-1». Он досрочно завершил выступление в третьей сессии свободных заездов из-за проблем с двигателем.