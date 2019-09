В нынешнем сезоне Квят уже использовал лимит замен силовой установки. Каждая последующая влечёт за собой штраф в виде потери 10 и более мест на стартовой решётке.

На болиде партнёра Квята по команде Пьера Гасли, а также на машинах гонщиков команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Александра Албона будут заменены моторы. Все трое будут оштрафованы потерей пяти мест на стартовой решётке, сообщили в официальном Twitter Honda.