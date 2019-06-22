https://static.news.ru/photo/d9a67cae-94d4-11e9-961b-fa163e074e61_1024.jpg Даниил Квят Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят будет стартовать с последнего места на стартовой решётке этапа Гран-при Франции.

Как сообщает f1i.com, такая санкция наложена на россиянина из-за замены деталей в моторе его болида.

Команда Квята сознательно повредила пломбы на силовом агрегате мотора и поменяла все компоненты двигателя.

Гонка Гран-при Франции пройдёт в воскресенье, 23 июня. Начало — в 16:00 по московскому времени.

Квят на данный момент занимает 14-е место в личном зачёте «королевских гонок», имея в активе 10 очков.

Четырёхкратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Себастьян Феттель может завершить карьеру в 2019 году, писал News.ru.