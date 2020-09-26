Косаченко: у Квята на Гран-При Сочи заметно взаимопонимание с командой

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев оценил безопасность проведения российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», который в эти дни проходит в Сочи.

Глава региона вместе с заместителем руководителя администрации президента Дмитрием Козаком принял участие в церемонии открытия Гран-при России — 2020. В период пандемии это первый этап «Формулы-1», где было разрешено принять...