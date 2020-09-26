Косаченко: у Квята на Гран-При Сочи заметно взаимопонимание с командой

Эксперт «Формулы-1» Оксана Косаченко поделилась впечатлениями от прошедшего 10-го этапа Гран-При Сочи.
Хотелось бы поздравить Даню Квята, выбрана отличная тактика. Чисто психологически очень приятно видеть, когда спортсмен борется за третью позицию, хотя мы все понимаем итоговый результат. Здорово, что он пытался бороться за седьмое место, хотя это было довольно сложно. Мы прекрасно понимаем, что это не борьба за подиум, но это борьба за важные для него очки. Я вижу прогресс команды и прогресс в отношениях — было заметно максимальное взаимопонимание, — сказала Косаченко корреспонденту NEWS.ru.
Первое место досталось пилоту «Мерседеса» Валттери Боттасу, который оставил позади себя Макса Ферстаппена из «Ред Булла» и своего напарника Льюиса Хэмилтона.
То, что гонку выиграли пилоты «Мерседеса» — это все понимали. Второй раз на пьедестал поднимается Валттери. Не удивило, что Льюис Хэмилтон стал третьим — причина заключается в применённом штрафе. Ещё два балла, и он пропустит гонку. Но даже это не сильно повлияет на чемпионат, откровенно говоря. Но в любом случае, всё, что касается прошедшей гонки могу сказать так: она мне понравилась, — добавила эксперт.
Тем не менее её смутила организация Гран-При, в частности, отсутствие соблюдения норм безопасности, связанных с пандемией инфекции коронавируса.
Здорово, что к нам возвращается нормальный этап жизни. Но немного напрягает отсутствие соблюдений правил безопасности. Если посмотреть на всех постах в социальных сетях, то все практически сидят друг на друге, никаких масок нет. Безусловно, зрители, которые приехали, не являются полностью протестированными. Не очень понимаю, почему везде и всюду ограничения, которые не соблюдают. Небольшая халатность во всем этом присутствует, — убеждена она.
Добавьте наши новости в избранные источники