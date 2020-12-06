Косаченко о Гран-при Сахира: «Это расстрел»

https://static.news.ru/photo/95373eca-37f6-11eb-8676-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dppi/Antonin Vincent/Global Look Press

Эксперт «Формулы-1» Оксана Косаченко подвела итог Гран-при Сахира. Первым к финишу пришёл мексиканский пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес. Следом за ним расположился Эстебан Окон, представляющий «Рено». А тройку лидеров замкнул Лэнс Стролл из «Рейсинг Пойнт».

Джорд Рассел («Мерседес») занимался стрельбой, потому что, на мой взгляд, он с Валттери Боттасом сделал именно это: человек, который дебютирует и которому дико некомфортно из-за габаритов автомобиля, человек, который даже не протестировал болид и едет значительно лучше пилота, который в «Мерседесе» уже четыре сезона, — для меня это полный расстрел. Все эти неудачи, которые одна за другой складывались в гонке, не повлияли на его характер, он до последнего сантиметра сражался и финишировал совсем чуть-чуть позади Боттаса. Это настоящее открытие. Я наблюдала за Расселом ещё в «Формуле-2» и «Формуле-3», где у него легко дела складывались. Если бы у Льюиса был такой партнёр в команде, то, во-первых, и для Хэмилтона это было бы отличным наставничеством, и, во-вторых, британец подгонял бы напарника, — сказала Косаченко корреспонденту NEWS.ru.

На седьмом месте завершил гонку и российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят, карьера которого близится к завершению.

Поздравляю с очками Даню. Отдельное поздравление Серхио, который не смог после финиша ничего сказать и просто плакал. Мне кажется, для него это была самая важная точка в карьере за последние 10--15 лет, особенно для команды, которая не сильно красиво поступила, расставаясь с ним, — добавила она.

После того как нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен из «Ред Булла» сошёл с дистанции, он обвинил в произошедшем соперников, назвав их действия «агрессивными и безрассудными».

Я исключительно сужу по решению маршала. Когда будет официальный протокол и можно будет посмотреть с разных камер, тогда можно приходить к какому-то выводу. Выводы на основании умозаключения Макса Ферстаппена для меня нерелевантны, — заключила специалист.

Завершился чемпионат мира по автогонкам в классе машин «Формула-2». Победителем стал Мик Шумахер — сын прославленного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. В следующем сезоне Мик будет выступать в «Формуле-1». О подписании с ним контракта объявила американская команда «Хаас». В «Королевских гонках», как писал NEWS.ru, Шумахер-младший станет напарником россиянина Никиты Мазепина.