https://static.news.ru/photo/de39054c-36d8-11ea-9a19-fa163e074e61_660.jpg Фото: kamazmaster.ru

Экипаж Андрея Каргинова из команды «КАМАЗ-мастер» стал победителем девятого этапа ралли-рейда «Дакар» в зачёте грузовиков.

Во вторник, 14 января, гонщики преодолели дистанцию в 415 километров. Каргинову на это понадобилось 3 часа 33 минуты и 42 секунды. Второй результат показал представитель Катара Нассер Аль-Аттия на «Тойоте», отставая на 15 секунд. Тройку лидеров замкнул Ясир Сейдан из Саудовской Аравии на «Мини» (+4.48).

Другой россиянин Александр Доросинский, также представляющий «Мини», финишировал 12-м (+13.49).

Каргинов продолжает удерживать первую строчку в зачёте грузовиков «Дакар», побеждая четвёртый этап подряд.

Общая протяжённость ралли-рейда «Дакар» составляет 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км — скоростные спецучастки. Ралли-марафон финиширует 17 января.

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