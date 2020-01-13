https://static.news.ru/photo/678d282c-35e5-11ea-a711-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press

«Формула-1» рассматривает вариант перехода на двухтактные моторы к 2025 году несмотря на то, что они используются на менее мощной технике.

Я склоняюсь к двухтактным моторам. Старые проблемы, которые были связаны с двухтактными моторами, уже больше не являются таковыми, — приводит слова технического руководителя Пэта Симондса Motorsport Magazine, имея в виду использование данными моторами большое количество топлива, которое сильно влияло на окружающую среду.

Ранее, руководство чемпионата рассказывали о планировании выйти на нулевой уровень углеродного выхлопа к сезону 2030 года.

Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен «Формулы-1» продлил контракт с австрийской командой «Ред Булл» до 2023 года включительно, ранее писал NEWS.ru.