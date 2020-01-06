https://static.news.ru/photo/78828f28-314e-11ea-abe9-fa163e074e61_660.jpg Макс Ферстаппен Фото: HOCH ZWEI/www.imago-images.de/Global Look Press

Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен «Формулы-1» продлил контракт с австрийской командой «Ред Булл» до 2023 года включительно.

Я очень рад, что продлил контракт с командой. «Ред Булл» поверил в меня и дал мне возможность стартовать в «Формуле-1», за что я всегда был очень благодарен. Я хочу побеждать с «Ред Булл», и наша цель, конечно, бороться за чемпионство, — приводит слова пилота пресс-служба команды.

Предыдущее соглашение Ферстаппена с командой истекало в конце 2020 года. В сезоне-2019 гонщик занял третье место в личном зачёте чемпионата и выиграл три этапа: в Австрии, Германии и Бразилии.

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