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Гоночный директор Международной автомобильной федерации (FIA) Майкл Маси заявил, что федерация может пересмотреть правило, по которому гонщикам разрешают изменить оформление шлема не более одного раза за сезон, после отказа российскому пилоту Даниилу Квяту использовать специальный дизайн на Гран-при России в Сочи.

Маси сказал, что он сообщил гонщикам о том, что FIA рассмотрит вопрос об изменении этого правила, но это потребует единодушной поддержки команд.

Я сказал пилотам в пятницу вечером, что мы рассмотрим этот вопрос. Это зависит не только от мнения FIA и команд «Формулы-1», но и журналистов и телевещателей, — сказал Маси.

FIA запретила российскому пилоту команды «Торо Россо» Даниилу Квяту выступать на гонке 16-го этапа сезона-2019 «Формулы-1» Гран-при России в Сочи в специально подготовленном шлеме, писал News.ru.