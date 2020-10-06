«Химия» против экс-депутата: Мазепин метит на место Квята в «Формуле-1»

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят всё чаще появляется в информационном пространстве, правда благодаря не своими выступлениям в «Формуле-1», а наоборот. Кому-то очень хочется «убрать» россиянина из «Королевских гонок». Сначала сообщалось о недовольстве Квятом в паддоке команды, но консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заверил, что «Альфа Таури» не планирует расторгать контракт с гонщиком, а уж тем более менять его на пилота Лукаса Ауэра. Далее перед началом Гран-при России в Сочи пошли вбросы в СМИ о том, что главным кандидатом на его место в команде является японец Юки Цунода, теперь появился ещё один кандидат — соотечественник Никита Мазепин, сын миллиардера Дмитрия Мазепина. Борьба кошельков снова выходит на первый план? Но в «Формуле-1» она никуда и не девалась. NEWS.ru — о том, насколько велики шансы Квята остаться в главных гонках мира.

Два года назад NEWS.ru подробно писал материал об отцах-решалах, помогающих своих детям пробиться в «Формулу-1», где упоминали старших Квята и Мазепина. Первый — бизнесмен и экс-депутат Курултая Республики Башкортостан, бывший руководитель республиканского филиала Российской партии жизни, второй — основной владелец и председатель совета директоров химической компании «Уралхим», который не оставляет попыток найти место для сына в «Королевских гонках». Вячеслав Квят в сводках СМИ проходит не так часто, проще сказать его вообще не видно и не слышно. Наверное, оно и понятно. Ведь Квят-младший действующий пилот «Формулы-1» (хотя кресло шатается), поэтому какие-то телодвижения излишне, а вот Дмитрий Мазепин частый гость инфопространства и продолжает искать место в «Ф1» для сына на 2021 год. Поговаривают, что Никита Мазепин, второй сезон успешно выступающий в «Формуле-2», может заменить Квята в «Альфа Таури». Реально? Да. И вот почему.

Никита Мазепин HOCH ZWEI / Thomas Suer/Global Look Press

Обратимся к источникам итальянского издания Motorsport.com, которые утверждают, что во время прошедшего этапа в Сочи Мазепин-старший встречался не только с представителями американской команды «Хаас», но и консультантом австрийской «Ред Булл» по автоспорту Хельмутом Марко. В Сочи на переговорах также был руководитель команды Мазепина Hitech Оливер Оукс. По данным редакции, на встрече могла идти речь о месте для Мазепина-младшего в «Альфа Таури». Помимо этого, отец может предложить солидный спонсорский бюджет. Проще говоря, глава «Уралкалия» готов стать спонсором команды.

Мазепин-старший, судя по всему, если верить всевозможным источникам, начал переговоры с «Альфа Таури» после того, как с арены ушёл главный кандидат на место Квята японец Юки Цунода (выступающий в «Формуле-2»), кандидатуру которого продвигала Honda (поставщик силовых установок). Японский производитель принял решение покинуть «Формулу-1», соответственно это может изменить планы команд «Ред Булл» и «Альфа Таури», которые используют их моторы.

Даниил Квят Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ещё один факт того, что Мазепин может сменить Квята. Кроме Цуноды у «Ред Булл» нет готовых к «Формуле-1» юниоров, и если в «Альфа Таури» не взяли японца, то либо сохранят позицию за Квятом (он считается основным кандидатом на увольнение), либо возьмут кого-то со стороны — обязательно молодого. Не секрет (правда для тех, кто погружен в мир автогонок), что «Альфа Таури» (бывшая «Торо Россо». — NEWS.ru) традиционно является местом для обкатки молодых выпускников юниорской программы австрийской компании.

Ещё факт о возможной смене Квята. Вот что пишет Motorosport: «После появления слухов о переговорах Мазепина-старшего с Haas также сообщалось, что бизнесмен намерен продать Hitech, что косвенно подтверждало слухи о переходе его сына в Ф1».

Кроме того, NEWS.ru также ранее писал материал о том, что нынешний напарник Квята по команде француз Пьер Гасли, имеющий подиум в нынешнем сезоне и идущий выше россиянина в личном зачёте чемпионата мира (10-е место против 14-го у Квята), безусловно устраивает боссов команды. Более того, мы предположили, что «Альфа Таури» не даёт шанса раскрыться россиянину, и тянет его вниз. Правда наше предположение было основано на действиях команды по ходу гонки в Италии, где в теории «Таури» лишила Квята подиума, пусть он и попал в очковую зону (6 баллов). На домашнем этапе в Сочи Квят финишировал выше Гасли (4 очка против 2-х у француза) и можно сказать, что взаимопонимание с командой было, в отличие от этапа в Италии.

Пьер Гасли (справа) Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Это в разговоре с NEWS.ru ранее подтвердила эксперт «Формулы-1» Оксана Косаченко.

Я вижу прогресс команды и прогресс в отношениях — было заметно максимальное взаимопонимание, — сказала она.

Так ли уж плох Квят? Нет! Может ли выдавать результат лучше? Безусловно. Главное, как заявляла Косаченко NEWS.ru, «взяться за ум».

Итак, если Мазепин-старший активничает на формулическом «фронте» (он, собственно и не прекращал), то Квят-старший — молчит. Может ему нечем крыть? Или нет финансовых средств? А может и то и другое? Вопросы — без ответов. Очевидно одно — Мазепин-старший, пытающийся несколько лет пристроить сына в «Королевские гонки», своего когда-нибудь добьётся.

Правда у нас есть своё желание другое. Уберите Гасли и сделайте обрусевшей «Альфа Таури», где в главных ролях будут пилоты Квят — Мазепин, спонсор Мазепин-старший, можно флаг России на болиды, не против будем и Белоруссии (Мазепин — российский предприниматель белорусского происхождения. — NEWS.ru), и всем будем счастье. А что с Гасли, спросите вы? Ответ очевиден — повышение в «Ред Булл» и дело в шляпе.