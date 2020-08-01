Хэмилтон показал лучшее время на Гран-при Великобритании «Формулы-1»

https://static.news.ru/photo/cb0ca07a-d40b-11ea-83a9-fa163e074e61_660.jpg Льюис Хэмилтон Фото: HOCH ZWEI/Pool/Steven Tee/Global Look Press

Льюс Хэмилтон из команды «Мерседес» продемонстрировал лучшее время в квалификации Гран-при Великобритании, этапа чемпионата мира по автогонкам класса «Формулы-1».

Вторым финишировал его партнёр по команде Вальттери Боттас, а третьим — Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» смог показать лишь 14-е время, однако на старте гонки 2 августа он потеряет пять позиций в связи с заменой коробки передач.

Нико Хюлькенберг, заменивший в «Рейсинг Пойнт» заболевшего коронавирусом Серхио Переса, пришёл 13-м.

Ранее NEWS.ru писал, что Вальттери Боттас показал лучшее время в третьей свободной практике этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Великобритании. Даниил Квят стал 11-м.