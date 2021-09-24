Хэмилтон на Гран-при России одержал 100-ю победу в карьере

Пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон из Великобритании на германской машине «Мерседес» победил на 15-м этапе чемпионата мира Гран-при России, прошедшем в Сочи.

Гонка прошла очень увлекательно, гонщики постоянно менялись местами. Всё решил неожиданно начавшийся в самой концовке дождь. Уверенно лидировавший до этого британец Ландо Норрис на «Макларене» из-за этого потерял много позиций, что и позволило выиграть Хэмилтону.

Вторым стал нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла», начинавший гонку с 20-го места из-за штрафа, полученного за замену силовой установки во время этапа. Третье место занял испанец Карлос Сайнс из «Феррари». Россиянин Никита Мазепин из команды «Хаас» занял 18-е место.

Хэмилтон в общем зачёте обошел Ферстаппена и вышел в лидеры общего зачёта, у него в активе 246,5 очка, у голландца — 244,5 очка. Тройку лидеров замыкает финн Валттери Боттас из «Мерседеса» (151). В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес» (362,5 очка), далее идут «Ред Булл» (344,5) и «Макларен» (215).

Для Хэмилтона эта победа стала 100-й в «Формуле-1». В Сочи британец одержал пятую победу, ранее он финишировал первым на этапах 2014, 2015, 2018 и 2019 годов.

Ранее сообщалось, что сильный дождь заставил организаторов отменить третью практику Гран-при России в Сочи. На такой шаг пришлось пойти в интересах безопасности. Кроме того, была отменена гонка «Формулы-2», которая должна была пройти на этой же трассе утром 25 сентября.

Отмечается, что она будет признана состоявшейся, если «иное не рекомендовано директором гонки». Третья практика «Формулы-1» Гран-при России — 2021 должна была начаться в 12:00 мск.