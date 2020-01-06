Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова повредил машину на третьем этапе ралли-марафона «Дакар».
На 60-м километре спецучастка экипаж Сотникова после обгона в русле высохшей реки в сильной пыли возвращался на трассу, пересекая песчаный бруствер дороги, в котором оказался занесённый песком большой невидимый камень, — сообщает пресс-служба команды.
Камень повредил балку переднего моста и картер раздаточной коробки. Экипаж пытается устранить повреждения и продолжить движение.
Ранее NEWS.ru писал, что пилот российской команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов рассказал, что на ралли-марафоне «Дакар-2020» команда долгое время не могла найти точку, на трассе была сложная навигация.
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