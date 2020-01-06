Фото: rallykm/vk.com

Французский гонщик Стефан Петерансель рассказал о том, какие ошибки были допущены во время ралли-марафона «Дакар-2020». Он сообщил, что в числе прочих ошибок к концу гонки потерял рулевое управление автомобилем. Об этом сообщил портал Championat.com.

Французский гонщик Стефан Петерансель рассказал о том, какие ошибки были допущены во время ралли-марафона «Дакар-2020». Он сообщил, что в числе прочих ошибок к концу гонки потерял рулевое управление автомобилем. Об...