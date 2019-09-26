Фото: Сергей Булкин/News.ru

Польский пилот «Формулы-1» Роберт Кубица покинет команду «Уильямс» в конце текущего сезона. Об этом гонщики сообщил на пресс-конференции в Сингапуре.

Определённо, это было величайшим достижением в моей жизни, чтобы вернуться после того, что произошло, и всё-таки по-прежнему участвовать в гонках. Возвращение в «Формулу-1» было лучшим исходом, который я мог себе...