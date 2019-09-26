Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» (Toro Rosso) Даниил Квят заявил, что в обычной жизни он ездит за рулём Volkswagen Golf R.
У меня Фольксваген Гольф R. Очень классная и удобная машина, мне кажется, — сказал Квят «
Спорт-экспрессу», отвечая на вопрос, на какой машине он ездит по городу.
В пятницу в Сочи стартует Гран-при России чемпионата мира «Формулы-1».
Ранее советник компании «Ред Булл» (Red Bull) по автоспорту Хельмут Марко заявил, что Даниил Квят продолжит выступать за «Торо Россо» в следующем сезоне, писал News.ru.