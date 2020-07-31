Этапы MotoGP в Аргентине, Таиланде и Малайзии отменены из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/e1e477dc-d325-11ea-91f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: motogp.com

Пандемия COVID-19 стала причиной отмены этапов чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP сезона-2020, которые должны были пройти в Аргентине, Таиланде и Малайзии, следует из сообщения гоночной серии.

Также стало известно, что в календарь был включён новый европейский этап. Его место проведения пока неизвестно — ожидается, что подтверждение будет получено 10 августа. Проведение этапа намечено на 20-22 ноября, он станет финальным в сезоне.

По информации ряда СМИ, гонка может пройти на юге Португалии, в городе Портиман.

Ранее NEWS.ru писал, что мексиканский пилот команды «Формулы-1» «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес получил положительный результат теста на коронавирус. Он пропустит Гран-при Великобритании, который состоится на трассе «Сильверстоун» с 31 июля по 2 августа.

Спортсмена, который заменит Переса, объявят позднее, сообщили в пресс-службе чемпионата.