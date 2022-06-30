Экс-глава «Формулы-1» заявил о готовности принять пулю за Путина Экс-глава «Формулы-1» Экклстоун заявил о готовности принять пулю за Путина

Фото: Eibner-Pressefoto/EXPA/Feichter/Global Look Press

Берни Экклстоун

Бывший руководитель гоночного чемпионата «Формула-1» Берни Экклстоун заявил о готовности принять пулю за президента России Владимира Путина, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на британских журналистов. Бизнесмен из Великобритании также назвал президента России первоклассным человеком.

Я бы принял пулю за Владимира Путина. Он первоклассный человек, — сказал Экклстоун.

Своим знакомством с президентом России он широко известен на Западе, в связи с чем его часто спрашивают об отношении к Путину.

Также Экклстоун заявил, что ему не понравилось решение британских властей запретить россиянам и белорусам соревноваться в теннисном турнире Уимблдон. По его мнению, отстранять спортсменов по политическим мотивам неправильно, этого не нужно делать.

Глава Бразилии Жаир Болсонару ранее назвал Владимира Путина одним из самых могущественных людей в мире. В свою очередь экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони признался, что он «глубоко разочарован» поведением президента России. Он заявил, что Путин взял на себя слишком «серьёзную ответственность перед всем миром», начав военную операцию на Украине.

С критикой выступил и президент США Джо Байден. Он назвал Владимира Путина военным преступником на фоне материалов СМИ, демонстрирующих массовые убийства мирных граждан в городе Буче.