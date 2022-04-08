Берлускони разочаровался в Путине

Экс премьер-министр Италии Сильвио Берлускони признался, что он «глубоко разочарован» поведением президента РФ Владимира Путина. В интервью изданию Ansa он заявил, что российский лидер взял на себя слишком «серьёзную ответственность перед всем миром», начав специальную военную операцию на Украине.

Я не могу и не хочу скрывать тот факт, что я глубоко разочарован и расстроен поведением Владимира Путина, который взял на себя очень серьёзную ответственность перед всем миром, — сказал Берлускони.

Он назвал некоторые поступки российских военных «неприемлемыми даже во время проведения военной спецоперации».

30 сентября 2021 года Берлускони назвал Путина единственным выдающимся лидером на международной политической арене. По его мнению, Олаф Шольц, который занял должность канцлера ФРГ, «слишком скромный, чтобы возглавлять такую страну, как Германия». Экс-премьер Италии, которому 29 сентября исполнилось 85 лет, отметил, что Путин поздравил его с юбилеем. Между ними состоялся телефонный разговор. Российский лидер пожелал Берлускони крепкого здоровья и благополучия.

В октябре 2019 года Берлускони приехал в Сочи, чтобы лично поздравить президента России Владимира Путина с днём рождения. Он отметил, что обсудил с российским лидером межгосударственные отношения и ситуацию в мире.