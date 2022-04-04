Байден в очередной раз назвал Путина «военным преступником»

Президент США Джо Байден на фоне материалов западных и украинских СМИ, демонстрирующих массовые убийства мирных граждан в городе Буча вновь назвал российского лидера Владимира Путина «военным преступником». Также американский глава сказал, что Путин «жесток», пишет американское издание AP. Ранее, 3 апреля, Минобороны России опровергло обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча под Киевом.

Вы видели, что произошло в Буче? Путин является военным преступником.<...> Этот парень бандитски жесток, это просто возмутительно, — сказал Байден.

Американский президент также заявил, что Соединённые Штаты должны продолжить сбор улик против Путина, чтобы начать против него «реальный судебный процесс». Также Байден настоял на том, что американцы будут поставлять оружие для Украины.

16 марта Байден позволил себе громкое заявление в адрес главы России Владимира Путина. Он назвал президента РФ «военным преступником», выступая в среду в Белом доме с краткой речью об оказании Вашингтоном военной помощи Киеву. Байден пообещал, что США будут оказывать украинской экономике прямую финансовую помощь.

Чуть позже, 17 марта президент США Джо Байден в рамках ежегодного обеда «друзей Ирландии» заявил, что его коллега, российский президент Владимир Путин — «чистый бандит» и «смертоносный диктатор». Байден не в первый раз высказывается в адрес главы России подобным образом.

Затем, 25 марта Байден вновь заявил, что считает российского коллегу Владимира Путина «военным преступником». Он предположил, что его личное мнение не будет отличаться от формальной юридической оценки.

В завершение, 26 марта Американский президент Джо Байден снова недипломатично высказался о российском лидере. В ходе посещения лагеря украинских беженцев в Польше он перед журналистами назвал Владимира Путина «мясником».