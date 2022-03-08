Болсонару назвал Путина одним из самых могущественных людей в мире

Фото: Antonio Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запрет США на импорт российских энергоносителей не касается урана. На этом настаивали представители энергетической отрасли, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Энергетическая промышленность США зависит от России и её союзников Казахстана и Узбекистана, так как получает от них примерно половину урана, используемого на американских атомных электростанциях, — отмечается в публикации. Агентство...