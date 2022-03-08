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Болсонару назвал Путина одним из самых могущественных людей в мире

07:17, 09 марта 2022
Болсонару назвал Путина одним из самых могущественных людей в мире Жаир Болсонару Фото: Antonio Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент РФ Владимир Путин является одним из самых могущественных людей в мире, заявил глава Бразилии Жаир Болсонару. По его словам, он разговаривал с ним наедине почти три часа, сообщает ТАСС.

Несколько недель назад я встречался с одним из самых могущественных людей в мире. Он переживает конфликт с соседней страной. Мы разговаривали с ним почти три часа — только мы и наши переводчики — о стратегических вопросах, — рассказал бразильский лидер.

Он добавил, что Путин после переговоров показал ему свой кабинет.

О чём всё это говорит нам? Весь мир является единым целым. То, что происходит в 1020 тысячах километров отсюда, влияет на нас, — считает Болсонару.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что его переговоры с Жаиром Болсонару прошли конструктивно. По итогам встречи главы государств приняли совместное заявление. Обе страны выступают за формирование многополярного миропорядка с опорой на международное право.

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