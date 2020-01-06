Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова занял второе место на втором этапе в категории грузовиков на ралли-марафоне «Дакар-2020» в Саудовской Аравии. Протяжённость спецучастка между городами Аль-Вайх и Неом составила 367 км.
Первым пришёл белорус Сергей Вязович на МАЗе (3 часа 47 минут 44 секунды). Отставание Сотникова составило 1 минуту 46 секунд. Третьим стал экипаж «КАМАЗ-мастера» Андрея Каргинова (+2.07).
Ралли-марафон «Дакар-2020» проходит в Саудовской Аравии. Участникам гонки предстоит за 12 этапов преодолеть 7,8 тысячи километров. Из них пять тысяч придутся на скоростные спецучастки. Всего в ралли-рейде участвуют 342 экипажа, которые представлены в пяти классах: мотоциклы, квадроциклы, автомобили, багги и грузовики.
Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» Антона Шибалова стал победителем первого этапа в категории грузовиков на ралли-марафоне «Дакар-2020» в Саудовской Аравии. Протяжённость дистанции между городами Джидда и Аль-Вайх составила 752 километра. 319 из них прошли в скоростном режиме, писал NEWS.ru.
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