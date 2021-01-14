Дмитрий Сотников впервые в карьере стал победителем «Дакара»

https://static.news.ru/photo/a1aa7478-571e-11eb-a015-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Сотников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На ралли-марафоне «Дакар-2021» завершились соревнования грузовиков. На 12-м спецучастке лучшим стал Мартин Мацик из «Биг Шок Рейсинг», но в общем зачёте первые три места заняли российские экипажи «КАМАЗ-мастера».

Дмитрий Сотников прошёл 12-й спецучасток вторым, закрепив лидерство в общем зачёте — он впервые в карьере стал победителем «Дакара». А команда «КАМАЗ-мастер» выиграла легендарный марафон в зачёте грузовиков в пятый раз подряд.

Второе место в итоговом протоколе занял экипаж Антона Шибалова. Замкнул же тройку Айрат Мардеев. Победитель заключительного заезда Мацик стал четвёртым по итогу всех соревнований.

Получилось приехать первыми, несмотря на протяжённый день — самый длинный спецучасток за эту гонку и один из наиболее сложных. Было очень много камней, русел, работы по навигации. И организаторы добавили под концовку ещё дюн. Мы сейчас вспоминаем, этот отрезок был как раз в начале прошлого «Дакара». Они, наверное, по уровню даже посложнее, чем были в начале этой гонки, — рассказал после этапа Шибалов, чьи слова приводит пресс-служба команды.

Как писал NEWS.ru, финал «Дакара-2021» омрачился гибелью французского мотогонщика Пьера Шерпена. Авария произошла на скорости 178 км/ч. Обнаруженный на месте происшествия врачами гонщик находился без сознания. Его сразу доставили в медучреждение, где было установлено, что он получил тяжёлые повреждения мозга. Шерпену сделали операцию.

Он скончался, когда его перевозили на медицинском вертолёте из госпиталя города Сакака в Джедду. В момент транспортировки он находился в искусственной коме.