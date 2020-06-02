Чемпион и вице-чемпион «Дакара» Карякин выставил на продажу свой квадроцикл

https://static.news.ru/photo/10ee004a-a4cb-11ea-8845-fa163e074e61_660.jpg Фото: Can-Am X Race

Чемпион ралли-марафона «Дакар-2017» и вице-чемпион «Дакара-2020» Сергей Карякин продаёт свой квадроцикл BRP Can-Am Renegade 1000 за 750 тыс. рублей.

С 2018 года техника эксплуатировалась в детской̆ мотошколе. Из прочего спортивного опыта — 1-е место в «Кыштымских дебрях» в 2014 году и 2-е место на 3-м этапе Can-Am X Race в 2017, — написал гонщик в своём Facebook.

На этом квадроцикле Карякин выиграл Can-Am Trophy Russia в 2014 году. ⠀

В 2017 году Карякин победил на «Дакаре» в категории квадроциклов, в 2020 году стал вторым в общем зачёте в категории багги.

Ранее в интервью NEWS.ru Карякин признался, что в связи с пандемией коронавируса команда Snag Racing осталась без спонсоров.