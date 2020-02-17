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Этап Гран-при «Формулы-1», перенесённый из Китая из-за вспышки коронавируса, может пройти на итальянском автодроме «Имола».

Мы отправили FIA и руководству «Формулы-1» заявку на то, чтобы заменить Гран-при Китая. Ответа пока не получили. Полагаю, будет трудно всё организовать, — цитирует главу трассы «Имола» Роберто Марацци Racingnews365.nl.

Ранее Международная автомобильная федерация (FIA) сделала официальное заявление об отмене этапа Гран-при «Формулы-1» в Китае из-за вспышки коронавируса. Соревнования должны были пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля. Также FIA отложила проведение этапа Гран-при в классе машин «Формула-Е» в Китае, писал NEWS.ru.