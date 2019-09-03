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В рамках подготовки к Гран-при России «Формулы-1», который пройдёт с 26 по 29 сентября, медики из разных городов прошли учения по внештатным ситуациям на Сочи Автодроме.

Как говорится в сообщении пресс-службы автодрома, врачи провели занятия по оказанию помощи пилотам в случае возникновения происшествий на трассе. В частности, на 16-м повороте была отработана ситуация с аварией гонщика....