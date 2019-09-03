Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Группа «Ночные снайперы» стала третьим участником музыкальной программы в рамках Гран-при России чемпионата мира «Формулы-1», который пройдёт в Сочи.

Концерт Дианы Арбениной состоится в заключительный день Гран-при, 29 сентября, на центральной площади Олимпийского парка, сообщает пресс-служба «Сочи Автодрома».

Ранее сообщалось, что 27 сентября в Олимпийском парке выступит группировка «Ленинград», а 28 сентября — группа «Мумий Тролль».

В рамках подготовки к Гран-при России «Формулы-1», который пройдёт с 26 по 29 сентября, медики из разных городов прошли учения по внештатным ситуациям на Сочи Автодроме, писал News.ru.

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