https://static.news.ru/photo/44931fce-ceee-11e9-a13f-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Группа «Ночные снайперы» стала третьим участником музыкальной программы в рамках Гран-при России чемпионата мира «Формулы-1», который пройдёт в Сочи.
Концерт Дианы Арбениной состоится в заключительный день Гран-при, 29 сентября, на центральной площади Олимпийского парка, сообщает пресс-служба «Сочи Автодрома».
А вот и третий концерт, о котором вы так много спрашивали — в воскресенье на Центральной площади Олимпийского парка зажгут «Ночные снайперы»! Концерт начнется в 18:00 и будет бесплатным для всех обладателей билетов на Ф1 pic.twitter.com/SiOzv7HRQq