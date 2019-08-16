https://static.news.ru/photo/2aac9efa-c0c0-11e9-9ed3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Shen/Xinhua/Global Look Press

Всё больше жителей Гонконга задумываются об эмиграции на фоне продолжающихся третий месяц акций протеста. Некоторые уже начали оформлять переезд в Сингапур, Таиланд и Малайзию.

Люди испытывают недовольство не только политическим кризисом, но и проблемами социального расслоения, а также плохими жилищными условиями. В 2018 году из этого района Китая эмигрировали 7,6 тысячи человек, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что учителя Гонконга вышли на массовую демонстрацию против законопроекта об экстрадиции. Митингующие собираются в парке Чатер-Гарден в центре города и планируют пройти маршем до офиса главы администрации Кэрри Лэм.