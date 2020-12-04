Житель Северной Кореи нарушил карантин и был расстрелян

https://static.news.ru/photo/3badda64-362d-11eb-b6b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: rfa.org

В Северной Корее публично казнили мужчину в качестве наказания за нарушение введённых на фоне пандемии коронавируса ограничений. Таким образом власти рассчитывают напугать жителей приграничных с Китаем территорий, чтобы те не контактировали с иностранцами.

Один из нарушителей был расстрелян, соoбщает Lenta.ru со ссылкой на Radio Free Asia, которому о произошедшем рассказал житель провинции Пхёнан-Пукто. По его словам, несмотря на ужесточение ограничений с конца ноября, среди местных жителей было по-прежнему много контактов с людьми по другую сторону границы. В том числе — с целью контрабанды.

Китай является крупнейшим торговым партнёром Северной Кореи, но торговля между странами упала на 75% из-за пандемии. Опасаясь, что контрабандисты могут занести вирус, северокорейские власти усилили военное присутствие на границе, чтобы обеспечить соблюдение ограничений.

Приговорённым к смертной казни оказался мужчина в возрасте около 50 лет, обвинённый в контрабанде с китайскими партнёрами через границу, закрытую на протяжении большей части 2020 года.

Ранее сообщения о расстрелах из Северной Кореи уже поступали. В ноябре южнокорейская разведка проинформировала, что лидер КНДР Ким Чен Ын в последнее время «проявляет чрезмерный гнев и принимает нерациональные решения». В частности, он приказал казнить как минимум двух человек. Один работал в обменном пункте, и его обвинили в завышении обменного курса. Другой — таможенник, якобы допустивший незаконный ввоз товаров из-за границы, писал NEWS.ru.

Впрочем, проверить достоверность этих сообщений, как и в подавляющем большинстве других подобных новостей из КНДР, невозможно, а разрозненность поступающих сведений не позволяет определить, идёт речь о разных случаях или об одних и тех же.