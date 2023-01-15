Жертвами крушения самолета в Непале стали не менее 32 человек

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По меньшей мере 32 человека погибли в результате крушения пассажирского самолета в Непале, сообщает The Himalayan Times. На месте катастрофы продолжается поисково-спасательная операция.

Сотрудники сил безопасности совместно с местными жителями ведут поиски пассажиров и членов экипажа воздушного судна. Премьер-министр страны Пушпа Камал Дахал созвал экстренное заседание кабмина в связи с авиакатастрофой.

Выразив сожаление по поводу аварии, премьер-министр Дахал поручил Министерству внутренних дел, сотрудникам службы безопасности и всем правительственным учреждениям провести эффективную спасательную операцию, — сообщает издание Pardafas.

По данным посольства РФ в Непале, на борту разбившегося самолета находились четверо россиян. Дипломаты выясняют их судьбу, передает ТАСС.

Самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение на подлете к аэропорту города Покхара. На его борту находились 72 человека — 68 пассажиров и четверо членов экипажа.