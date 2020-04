Женщина проехала на мопеде 1400 км ради застрявшего в соседнем штате сына

Бегум — мать-одиночка, её супруг умер 12 лет назад, и она растит сына и дочь одна, уточняет Hindustan Times. Чтобы забрать ребёнка домой, ей пришлось получить специальное разрешение в полиции. По пути её несколько раз останавливали правоохранители, домой вместе с сыном она вернулась вечером 8 апреля.

Razia Begum from Nizamabad, rides 1,400 km on scooter to get her son back home who was stuck in Nellore. She took police permission letter, was stopped at several places but managed to convince authorities about the necessity of journey. #Telangana #lockdown #AndhraPradesh pic.twitter.com/jWhdfMNOgq