Здравствуй, Кролик: как в Поднебесной встречают китайский Новый год

Фото: Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

Покупатели выбирают украшения к празднику Весны на новогоднем рынке на улице Жэньминь в городе Фуян

В ночь с 21 на 22 января наступает китайский Новый год — один из любимых праздников миллионов китайцев по всему миру, символизирующий приход весны. Люди приветствуют расцвет природы и жизни и то, что они приносят с собой: посевы и урожаи, новые старты и начинания.

В этот день принято запускать фейерверки. Считается, что салюты должны отпугивать монстров и невезение, поэтому празднующие не ложатся спать и дожидаются полуночи, чтобы увидеть одно из самых масштабных представлений года. Утром тоже наступает время хлопушек: так приветствуют наступивший год и желают удачи.

По традиции в канун Нового года китайские семьи будут вешать красные фонарики и гирлянды из перца чили, обклеивать двери и окна красной бумагой и многими другими украшениями, но обязательно с красным! Китайцы также добавляют новую красную одежду в свой весенний праздничный гардероб — она, согласно повериям, приносит удачу и помогает во всех начинаниях.

Однако есть и запреты. Так, в Новый год нельзя принимать душ, подметать и выбрасывать мусор запрещено до 5 февраля. Китайцы верят, что это может смыть удачу.

Китайский новый год длится 15 дней — в этом году окончание праздников придется на 5 февраля и будет ознаменовано фестивалем фонарей.

Обилие красного цвета, маскотов, украшений и веселья — в фотоматериале NEWS.ru.