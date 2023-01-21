В ночь с 21 на 22 января наступает китайский Новый год — один из любимых праздников миллионов китайцев по всему миру, символизирующий приход весны. Люди приветствуют расцвет природы и жизни и то, что они приносят с собой: посевы и урожаи, новые старты и начинания.

В этот день принято запускать фейерверки. Считается, что салюты должны отпугивать монстров и невезение, поэтому празднующие не ложатся спать и дожидаются полуночи, чтобы увидеть одно из самых масштабных представлений года. Утром тоже наступает время хлопушек: так приветствуют наступивший год и желают удачи.

По традиции в канун Нового года китайские семьи будут вешать красные фонарики и гирлянды из перца чили, обклеивать двери и окна красной бумагой и многими другими украшениями, но обязательно с красным! Китайцы также добавляют новую красную одежду в свой весенний праздничный гардероб — она, согласно повериям, приносит удачу и помогает во всех начинаниях.

Однако есть и запреты. Так, в Новый год нельзя принимать душ, подметать и выбрасывать мусор запрещено до 5 февраля. Китайцы верят, что это может смыть удачу.

Китайский новый год длится 15 дней — в этом году окончание праздников придется на 5 февраля и будет ознаменовано фестивалем фонарей.

Обилие красного цвета, маскотов, украшений и веселья — в фотоматериале NEWS.ru.

Фестиваль фонарей в преддверии китайского лунного Нового года у древней городской стены в Сиане, провинция Шэньси, северо-запад Китая

Фото: Liu Xiao/XinHua/Global Look Press

Фестиваль фонарей в преддверии китайского лунного Нового года у древней городской стены в Сиане, провинция Шэньси, северо-запад Китая

Фестиваль фонарей в преддверии китайского лунного Нового года у древней городской стены в Сиане, провинция Шэньси, северо-запад Китая

Фото: Liu Xiao/XinHua/Global Look Press

Фестиваль фонарей в преддверии китайского лунного Нового года у древней городской стены в Сиане, провинция Шэньси, северо-запад Китая

Крестьянский барабанный оркестр выступает в городе Минцзи, городе Цзоупин, провинция Шаньдун, Восточный Китай

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Крестьянский барабанный оркестр выступает в городе Минцзи, городе Цзоупин, провинция Шаньдун, Восточный Китай

Фестиваль фонарей в преддверии китайского лунного Нового года у древней городской стены в Сиане, провинция Шэньси, северо-запад Китая

Фото: Liu Xiao/XinHua/Global Look Press

Фестиваль фонарей в преддверии китайского лунного Нового года у древней городской стены в Сиане, провинция Шэньси, северо-запад Китая

Крестьянский барабанный оркестр выступает в городе Минцзи, городе Цзоупин, провинция Шаньдун, Восточный Китай

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Крестьянский барабанный оркестр выступает в городе Минцзи, городе Цзоупин, провинция Шаньдун, Восточный Китай

Дети выбирают украшения для праздника Весны на ярмарке в уезде Даосянь города Юнчжоу, Центральный Китай

Фото: Jiang Keqing/XinHua/Global Look Press

Дети выбирают украшения для праздника Весны на ярмарке в уезде Даосянь города Юнчжоу, Центральный Китай

Люди выбирают новогодние украшения на рынке в уезде Чжэндин города Шицзячжуан на севере Китая

Фото: Zhang Xiaofeng/XinHua/Global Look Press

Люди выбирают новогодние украшения на рынке в уезде Чжэндин города Шицзячжуан на севере Китая

Люди радуются фонарям в уезде Чжэндин города Шицзячжуан на севере Китая

Фото: Zhang Xiaofeng/XinHua/Global Look Press

Люди радуются фонарям в уезде Чжэндин города Шицзячжуан на севере Китая

Покупательница выбирает украшения для праздника Весны на рынке товаров в Фуяне

Фото: Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

Покупательница выбирает украшения для праздника Весны на рынке товаров в Фуяне

Люди радуются фонарям в уезде Сюаньэнь, Центральный Китай

Фото: Song Wen/XinHua/Global Look press

Люди радуются фонарям в уезде Сюаньэнь, Центральный Китай

Жители и туристы наслаждаются Фестивалем фонарей в Чунцине, Китай

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители и туристы наслаждаются Фестивалем фонарей в Чунцине, Китай

Китайские фонарики в виде кроликов на площади перед Шэньянским дворцом-музеем в Шэньяне

Фото: Yao Jianfeng/XinHua/Global Look press

Китайские фонарики в виде кроликов на площади перед Шэньянским дворцом-музеем в Шэньяне

Туристы рассматривают фонари на улице в Яньтае, Восточный Китай

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Туристы рассматривают фонари на улице в Яньтае, Восточный Китай

Любители искусства проводят фольклорное шоу в городе Шуангоу

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Любители искусства проводят фольклорное шоу в городе Шуангоу