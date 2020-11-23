Южная Корея ужесточила ограничения из-за третьей волны коронавируса

https://static.news.ru/photo/f1bef194-2e1c-11eb-b9c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Shin/Global Look Press

Меры социального дистанцирования в столичном и некоторых других регионах Южной Кореи усилены до второго уровня в связи с третьей волной COVID-19, сообщил Минздрав страны.

Третьей волной заболеваемости в Южной Корее считается сложившаяся в последние дни в регионе эпидемиологическая ситуация, когда ежедневно регистрируется более 300 новых случаев инфицирования. По мнению властей, такое положение вещей сопоставимо с уровнем заболеваемости в феврале — марте и августе 2020 года, передаёт РИА Новости.

Так, 24 ноября зарегистрированы 349 случаев заражения коронавирусом, 29 из них — завезённых из-за границы, общее число инфицированных выросло до 31 353 человек. При этом 133 заболевших выявлены в Сеуле и 81 — в центральной провинции Кёнгидо.

Система социального дистанцирования в Южной Корее подразумевает пять уровней: 1, 1,5, 2, 2,5 и 3, то есть второй уровень по сути является третьим по силе. Это означает, что в Сеуле и столичной конгломерации, городе Сунчхон и уезде Хадон ограничена работа общественных заведений. В частности, рестораны могут работать только до 21:00, кафе разрешается торговать навынос и доставку, ночные клубы приостанавливают работу.

На свадьбах и похоронах в специализированных помещениях могут присутствовать не более ста человек, религиозные учреждения обязаны принимать не более 20% от обычного числа прихожан. Школы будут заполнены на треть, стадионы — на 10%. При этом спортивные учреждения, например, фитнес-клубы, также смогут работать до 21:00. Военнослужащим временно запрещено брать отпуска и увольнительные.

В некоторых других регионах будет действовать уровень 1,5, при котором запрещены мероприятия, на которых присутствуют более ста человек, а треть школьников должны перейти на дистанционный формат обучения.

Как писал NEWS.ru, власти городского уезда Маньчжурия в автономном районе Внутренняя Монголия в Китае приняли решение о временном прекращении работы общественного транспорта в связи с напряжённой эпидемиологической обстановкой.