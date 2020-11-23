В Китае приостановили движение транспорта у границ РФ из-за коронавируса

Власти городского уезда Маньчжурия в автономном районе Внутренняя Монголия в Китае приняли решение о временном прекращении работы общественного транспорта всвязи с напряжённой эпидемиологической обстановкой.
Руководство региона отмечает, что вынуждено принять такие меры во избежание новых случаев инфицирования местных жителей коронавирусом,
Точные сроки возобновления работы транспорта в штатном режиме не определены, смягчение мер безопасности будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
21 ноября сообщалось о выявлении в городском уезде Маньчжурия двух случаев заражения коронавирусом.
Как писал NEWS.ru, заслуженный врач России, сенатор Владимир Круглый не исключил ужесточения ограничительных мер в Москве и Санкт-Петербурге, если ситуация с распространением коронавирусной инфекции ухудшится.