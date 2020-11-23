В Китае приостановили движение транспорта у границ РФ из-за коронавируса

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Минобороны США заявило, что готово выполнить соглашение между Белым домом и командой демократа Джо Байдена о передаче власти в рамках соответствующего закона о переходном периоде.

Таким образом Пентагон незамедлительно отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что на фоне продолжения им борьбы за итоги выборов он не намерен препятствовать законным процедурам, которые должны...