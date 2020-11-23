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В Китае приостановили движение транспорта у границ РФ из-за коронавируса

08:32, 24 ноября 2020
Фото: TPG/Global Look Press

Власти городского уезда Маньчжурия в автономном районе Внутренняя Монголия в Китае приняли решение о временном прекращении работы общественного транспорта всвязи с напряжённой эпидемиологической обстановкой.

Руководство региона отмечает, что вынуждено принять такие меры во избежание новых случаев инфицирования местных жителей коронавирусом, передаёт «МК» со ссылкой на заявление правительства Маньчжурии.

Точные сроки возобновления работы транспорта в штатном режиме не определены, смягчение мер безопасности будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

21 ноября сообщалось о выявлении в городском уезде Маньчжурия двух случаев заражения коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, заслуженный врач России, сенатор Владимир Круглый не исключил ужесточения ограничительных мер в Москве и Санкт-Петербурге, если ситуация с распространением коронавирусной инфекции ухудшится.

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